Après Montréal, Rotterdam, Munich et Paris, Thierry Mugler : Couturissime poursuit sa tournée à l’international. L’exposition sera présentée au Brooklyn Museum du 18 novembre au 7 mai.

Émilie Côté La Presse

Initiée par le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) en 2019, l’exposition a été repensée par son commissaire Thierry-Maxime Loriot pour sa première présentation en territoire américain.

« Le Québec rayonne et fait voyager des talents d’ici », souligne ce dernier en rappelant que l’exposition comprend une œuvre du tandem Michel Lemieux et Victor Pilon, ainsi qu’une installation immersive du studio montréalais Rodeo FX.

Thierry Mugler : Couturissime réunit 130 tenues de haute couture et de prêt-à-porter du grand couturier décédé en janvier dernier. Le public qui assistera à l’exposition à New York pourra aussi voir les œuvres de grands photographes de mode, dont Helmut Newton et Paolo Roversi, ainsi que visiter une salle consacrée aux créations olfactives de Mugler.

Thierry-Maxime Loriot rappelle à quel point Mugler était un artiste inclusif qui a marqué son époque. Thierry Mugler : Couturissime a déjà été vue par plus d’un million de personnes et elle le sera encore davantage avec sa présentation au Brooklyn Museum du 18 novembre au 7 mai.

On doit par ailleurs à son commissaire l’exposition de mode la plus fréquentée de l’histoire, soit La planète mode de Jean-Paul Gaultier.