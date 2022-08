Dans une zone industrielle désaffectée de Montréal errent de curieux personnages : une mage armée d’un sceptre, un survivant aux airs de Mad Max, une scientifique à la sauce cyberpunk… Autour d’eux, une dizaine de photographes les mitraillent au gré de ce décor délabré, entre deux ajustements de costumes. Une séance photo pro pour un magazine ? Pas tout à fait : une réunion d’amateurs carburant à la passion et à la créativité.

Sylvain Sarrazin La Presse

Martin Chamberland La Presse

Tout a commencé dans la tête de Josée Houle et d’Hélène Groulx. En 2019, le duo d’amies songe à échafauder une série d’évènements, des « créatifs », réunissant férus de photographie et modèles bénévoles autour d’une thématique, pour en tirer des images léchées et magiques.

Rapidement, un petit réseau d’artistes amateurs se forme autour de ces projets pour lesquels sont mobilisés de gros moyens, ainsi que tout leur cœur. À quelles fins ? « Pour le plaisir ! », répondent les deux complices d’une seule voix. Mais pas seulement : c’est l’occasion pour certains de développer leurs talents, d’étoffer leur portfolio (en retour de leur participation, les mannequins reçoivent les photos) ou de se bâtir un réseau.

« Cela met à la portée de photographes amateurs des modèles maquillés et coiffés, et d’excellentes conditions pour créer des photos originales. C’est donnant-donnant, chacun apporte sa contribution, les photos sont partagées… et on se fait des amis ! », raconte Josée Houle, représentante en informatique de métier, exerçant le 8e art depuis huit ans.

Aperçu des séances photo PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Sébastien Gagnon, photographe amateur, s’entraîne à tirer des portraits. Sa cible et complice de l’heure : la jeune comédienne Margo Ganassa.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Jonathan Senécal aide son modèle à prendre la pose parfaite pour sa photo.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le photographe ajuste ses flashs.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Pour cette séance, les organisatrices ont jeté leur dévolu sur une zone industrielle désaffectée.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Hélène Groulx fabrique tous les costumes à partir de matériaux et de vêtements récupérés.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Tout est ajusté avec le souci du détail.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Josée Houle en plein travail

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La photographe Renée Michaud fait faire des acrobaties à ses modèles.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Annie Lalonde montre le fruit de son travail à l’organisatrice Josée Houle. 1 /9

















À ses côtés, Hélène Groulx, infographiste passionnée de travaux manuels. La spécialité de cette ex-coiffeuse : récupérer et recycler vêtements et accessoires pour confectionner les costumes portés par les mannequins lors des « créatifs ».

Elle s’occupe également du maquillage, très travaillé. « Plus jeune, je voulais être designer de mode, mais la vie m’a emmenée ailleurs. Le bricolage, ça me garde en vie. Les costumes préparés pour les créatifs sont éphémères, on évite de réutiliser les mêmes d’un projet à l’autre, mais on en récupère les éléments et on les modifie », explique-t-elle.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Josée Houle et Hélène Groulx, instigatrices de ces évènements photographiques

Bien que tous les participants conviés aux séances soient bénévoles, la logistique en arrière-plan s’avère presque aussi lourde que celle d’une production professionnelle ; la pression budgétaire en moins, seule une modeste contribution des artistes étant parfois requise. « Cela peut exiger un mois et demi de planification et de préparation », estime Mme Houle, qui concocte plusieurs séances annuellement. À partir d’un germe d’idée, une thématique et un univers sont ciselés, puis des personnages et leurs costumes sont imaginés et minutieusement détaillés. Il reste enfin à dénicher un cadre approprié, lancer des appels aux photographes ou modèles, puis organiser un rendez-vous pour le jour J.

Objectifs : communion, passion et création

En ce samedi estival, le thème « post-apocalyptique » a été retenu — après avoir exploré le rétrofuturisme, les sorcières ou le steam-punk lors d’évènements précédents. Les mannequins, longuement préparés en matinée, sont jumelés en rotation avec les photographes participants, qui s’évertuent à les immortaliser dans des poses ou des scènes originales, au gré de hangars montréalais abandonnés.

Au sommet d’un bâtiment en ruine, Jonathan Senécal gravite ainsi autour de Fay, une mannequin incarnant une physicienne quantique, en quête d’un angle ou d’une expression. Ce gestionnaire en vente de pneumatiques vient ainsi parfaire ses techniques photographiques en dilettante, comme son sens de la composition ou le rendu de la lumière sur la peau. « On se crée notre propre petit monde. Quand tu vois la réaction des gens en leur remettant les photos, c’est très valorisant pour tous », dit celui qui vient aussi dans une optique de socialisation.

Quelques photos des participants PHOTO JONATHAN SENÉCAL, FOURNIE PAR L’AUTEUR Effets de lumière, emplacements, costumes : les photographes peaufinent leur technique à l’occasion de ces séances.

PHOTO JONATHAN SENÉCAL, FOURNIE PAR L’AUTEUR Fay est dans la peau d’une ingénieuse scientifique spécialisée en physique quantique.

PHOTO ANNIE LALONDE, FOURNIE PAR L’AUTRICE Charles Chevrette incarne un cambrioleur futuriste dans un monde post-apocalyptique.

PHOTO ANNIE LALONDE, FOURNIE PAR L’AUTRICE La comédienne Andji Russo incarne une voleuse qui sait user de ses charmes pour arriver à ses fins.

PHOTO JOSÉE HOULE, FOURNIE PAR L’AUTRICE Les divers personnages créés pour cette séance sur le thème « post-apocalyptique ».

PHOTO JOSÉE HOULE, FOURNIE PAR L’AUTRICE Les modèles travaillent à tour de rôle, le temps d’une heure, avec les divers photographes participants. 1 /6











Fay, qui trempe dans le milieu artistique depuis 2011, participe et pose pour « rencontrer des esprits créatifs, partager des idées, des expériences, des conseils ».

« On n’est pas restreints comme dans un cadre corporatif ou professionnel, on part d’un flash plutôt que d’une audience cible », apprécie celle qui a également des expériences professionnelles.

Pour d’autres, comme Annie Lalonde, venue croquer quelques portraits en compagnie de son mari, la passion s’est mutée en métier : ex-travailleuse sociale, elle est devenue photographe pro il y a quelques mois à peine. « Je viens pour créer et m’amuser. Quand on fait ça, on oublie tout, c’est l’exutoire par excellence ! », lance celle qui souhaite se spécialiser dans les portraits de la diversité et des transgenres.

Pour la coorganisatrice Josée Houle, voir cette fourmilière s’amuser en polissant des images étonnantes, cela vaut tous les salaires du monde. « Réunir ces gens, leur fournir des occasions, les voir tripper, créer des univers et en voir les résultats, ça me fait du bien. Chaque fois, on est vidés d’énergie et on se dit que c’est le dernier, mais dès le lendemain, une autre idée va surgir… », avoue celle qui partagera, dès octobre, un studio voué à devenir un « lobby artistique pour les passionnés ».