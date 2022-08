L’ex-directrice du Musée d’art de Joliette Gaëtane Verna, qui était à la tête de la réputée galerie Power Plant de Toronto depuis 2012, se prépare à affronter de nouveaux défis au Wexner Center for the Arts (The Wex) de l’Université Ohio State.

Laila Maalouf La Presse

« C’était un privilège et un honneur pour moi d’occuper pendant une décennie le poste de directrice et de directrice artistique de la Power Plant, une galerie d’art contemporain reconnue pour ses expositions et sa programmation avant-gardiste », a déclaré Mme Verna.

Gaëtane Verna a été la première femme à diriger cette galerie sans but lucratif qui compte parmi les institutions d’art contemporain les plus importantes au Canada anglais.

L’un de ses accomplissements majeurs à la Power Plant aura sans doute été d’instiller une politique d’inclusivité et d’accessibilité qui s’est reflétée jusque dans le choix des artistes exposés. Son départ est prévu au courant du mois de septembre.