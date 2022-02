Le Musée de la civilisation lance un appel au public afin de mettre sur pied une future exposition consacrée à René Lévesque.

Stéphanie Morin La Presse

Pour souligner le 100e anniversaire de naissance de René Lévesque, l’institution muséale de Québec, en association avec la Fondation René-Lévesque, cherche à rassembler des objets qui pourraient être intégrés à une exposition présentée en novembre prochain.

Pour cette exposition, qui brossera un portrait intime de l’ancien journaliste et premier ministre du Québec décédé en 1987, la présentation sera articulée autour de documents d’archives et d’objets significatifs. Or, « en dehors de son action politique, bien peu de témoins matériels ou de documents associés à son enfance, à son adolescence et à sa jeune vie d’adulte subsistent », peut-on lire sur le communiqué envoyé aux médias par le Musée.

Jusqu’au 14 avril, le Musée de la civilisation lance donc un appel à contribution destiné au grand public afin de recueillir des objets, des documents, des œuvres artistiques ou des souvenirs matériels liés à la vie de René Lévesque. Ces derniers pourraient être retenus pour constituer le corpus de l’exposition.

« Nous recherchons des objets et des archives peu ou pas diffusées, au potentiel émotif évocateur fort, qui permettront de nous rappeler, ou de découvrir, cet homme qui a contribué à façonner notre société à sa façon », a expliqué Stéphan La Roche, président-directeur général du Musée de la civilisation.

Certaines périodes intéressent particulièrement les curateurs de l’exposition, notamment la naissance et l’enfance de René Lévesque à New Carlisle, sa vie de jeune adulte à Québec, ses missions de correspondant de guerre, son parcours en journalisme et sa carrière politique.

Les personnes qui souhaitent proposer des documents ou des objets peuvent communiquer avec le musée à cette adresse : appelaobjets.mcq.org