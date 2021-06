Corey Ross, producteur principal d’Imagine Van Gogh, a expliqué que l’exposition s’adapte à toutes les villes où elle atterrit : New York représentait le plus grand défi de toutes les villes visitées.

(New York) Une exposition immersive — et gigantesque — célébrant l’artiste Vincent Van Gogh s’appuie sur des talents de Broadway pour son escale à New York.

Mark Kennedy Associated Press

Les producteurs d’Immersive Van Gogh ont fait appel au scénographe David Korins, lauréat d’un Tony Award, après avoir obtenu un espace presque grand comme un terrain de football, sur les quais dans le Lower Manhattan. Il s’agit de loin du plus grand écrin qu’aura connu cette exposition déjà présentée à Montréal et à Québec en 2019 et 2020.

« Ils voulaient quelque chose de plus grand, de plus sophistiqué, de plus profond », a déclaré David Korins, qui a conçu des décors pour Hamilton et Dear Evan Hansen — et qui est depuis longtemps un grand amateur de l’œuvre de Van Gogh. Korins a notamment ajouté une installation au plafond qui utilise près de 8000 pinceaux, pour reproduire de manière passionnante La nuit étoilée.

PHOTO JOHN MINCHILLO, ASSOCIATED PRESS Projections of selected works of celebrated painter Vincent Van Gogh are displayed at a preview of the Immersive Van Gogh exhibit at Pier 36, Friday, June 4, 2021, in New York. (AP Photo/John Minchillo)

Corey Ross, producteur principal d’Imagine Van Gogh, a expliqué que l’exposition s’adapte à toutes les villes où elle atterrit : New York représentait le plus grand défi de toutes les villes visitées. « La question était, au fond : comment intégrer l’essence de New York ? », dit-il.

Certains éléments du travail de David Korins devraient d’ailleurs être ajoutés aux prochaines étapes de l’exposition, qui a déjà été présentée à San Francisco, Chicago, Toronto et Paris, et prévoit de s’étendre à plus d’une douzaine de villes en Amérique du Nord, dont Los Angeles, Dallas, Denver, Las Vegas, Minneapolis et Pittsburgh.

PHOTO MARK LENNIHAN, ASSOCIATED PRESS L’arrivée de cette exposition-spectacle à New York survient alors que la métropole américaine sort d’un dur confinement qui a paralysé tous les évènements culturels.

Le cœur du spectacle demeure le même dans chaque ville : un film numérique de 38 minutes projeté en immersion dans un vaste espace, qui tisse dynamiquement et élégamment des images des peintures de Van Gogh sur les murs et au sol, accompagnée d’une bande-son de douce musique électronique et de piano éthéré. Ces parties ont été conçues par Massimiliano Siccardi, avec une musique originale de Luca Longobardi.

L’arrivée de cette exposition-spectacle à New York survient alors que la métropole américaine sort d’un dur confinement qui a paralysé tous les évènements culturels. « J’ai l’impression que c’est une énorme et lumineuse lueur d’espoir pour les arts à New York », a estimé David Korins.