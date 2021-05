Arts visuels

Prix Sobey

Les cinq finalistes québécois dévoilés

Les artistes contemporains québécois Guillaume Adjutor Provost, Lorna Bauer, Dayna Danger, Sheena Hoszko et Walter Scott font partie de la liste des 25 finalistes du prix Sobey pour les arts 2021. La Fondation Sobey pour les arts et le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) en ont fait l’annonce mercredi. Les cinq artistes reçoivent d’ores et déjà une bourse de 10 000 $.