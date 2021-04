L’exposition immersive Imagine Picasso sera présentée cet été en première nord-américaine au Centre des congrès de Québec.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

Créée à Lyon, en France, par les réalisateurs Annabelle Mauger et Julien Baron, l’exposition permet au public de découvrir plus de 200 tableaux de Picasso en Image Totale, une approche artistique qui plonge le spectateur au cœur des œuvres du légendaire peintre espagnol. Les peintures sont en effet projetées sur des voiles-écrans qui peuvent atteindre huit mètres de haut.

Mauger et Baron sont les mêmes qui sont derrière l’exposition Imagine Van Gogh, qui a accueilli plus de 600 000 visiteurs au Canada à ce jour. Pour l’exposition sur Picasso, les deux réalisateurs se sont associés à l’architecte Rudy Ricciotti et l’historienne de l’art Androula Michael. Les amateurs de Picasso en auront ainsi plein la vue à Québec cet été, le Musée national des beaux-arts du Québec présentant aussi l’exposition Figures de Picasso.

Plus de 120 000 personnes ont pu admirer Imagine Picasso à Lyon, présentée pendant les mois d’octobre à janvier derniers. À Québec, c’est dès la mi-juin qu’il sera possible de s’immerger dans l’œuvre du légendaire peintre, les billets seront en vente bientôt au www.imagine-picasso.com.