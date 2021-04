Arts visuels

Mois de l’autisme

C.O.A ou l’art d’inclure

La galerie d’art montréalaise C.O.A présente, jusqu’au 1er mai, OUT 2021, une expo collective de neuf artistes dont cinq ont une déficience intellectuelle ou un trouble autistique. Une association artistique inusitée et inclusive qui brise les frontières traditionnelles du marché de l’art. Et une expo joyeuse qui tombe à point en ce moment.