Les travaux de transformation du Musée d’art contemporain, qui débuteront l’été prochain et dureront jusqu’en 2024, entraîneront le déplacement de ses activités à la Place Ville Marie, ont annoncé ce jeudi matin le MAC et Ivanhoé Cambridge, propriétaire de Place Ville Marie

Éric Clément

La Presse

Cette solution temporaire choisie par le Musée d’art contemporain va lui permettre de demeurer opérationnel pendant les travaux de transformation et de poursuivre ses activités non loin de la place des Festivals. « En investissant une partie de l’espace de la Galerie PVM (Place Ville Marie), en plein cœur du centre-ville, le MAC aura pignon sur rue et y offrira une programmation artistique, éducative et événementielle à compter de la fin de l’année 2021 », indique le musée par voie de communiqué de presse.

Place Ville Marie avait été le tout premier lieu de diffusion du Musée d’art contemporain de Montréal en 1965. Il y avait présenté sa première exposition, soit une rétrospective consacrée à l’artiste français Georges Rouault.

PHOTO FOURNIE PAR LE MACM Annik Desmarteau, vice-présidente Bureaux Québec chez Ivanhoé Cambridge, et John Zeppetelli, directeur général et conservateur en chef du MAC, devant l’œuvre Luna-Park (1967) de l’artiste Lise Gervais.

« Je suis très heureux de pouvoir nouer cette collaboration avec Place Ville Marie et Ivanhoé Cambridge, indique John Zeppetelli, directeur général et conservateur en chef du MAC. En plus d’être un lieu à l’architecture historique, parfaitement situé et offrant les espaces nécessaires pour nous permettre de poursuivre nos activités, il y a quelque chose de symbolique à être présent là où tout a commencé pour le MAC. C’est un retour aux sources en attendant d’amorcer la prochaine grande page de son histoire. »

ILLUSTRATION FOURNIE PAR LE MACM La transformation architecturale du musée suivra la proposition de Saucier+Perrotte Architectes/GLCRM & Associés Architectes, sélectionnée par un jury en 2018.

La prochaine transformation du MAC s’inscrit dans sa volonté de participer plus activement à la mise en valeur, à la diffusion et à la promotion de l’art contemporain québécois, canadien et international. « Elle permettra au musée de poursuivre son essor en augmentant les espaces consacrés à ses expositions et d’offrir un plus vaste éventail d’activités éducatives pour les petits et les grands, indique le communiqué du MAC. Avec cette transformation, le musée entend réaffirmer son rôle de leader et convaincre un public toujours plus nombreux de l’importance que revêt l’art contemporain dans l’affirmation et le développement de notre culture et de sa grande valeur au sein de notre société. »

La transformation architecturale du musée suivra la proposition de Saucier+Perrotte Architectes/GLCRM & Associés Architectes, sélectionnée par un jury en 2018. Elle se traduira par une construction contemporaine en cohérence avec la raison d’être du musée, selon le MAC. La superficie d’espaces d’exposition sera doublée pour mettre plus en valeur sa collection. Actuellement, seul 1 % de la collection est accessible au public. La contribution de Québec à ce projet s’élève à 30 millions (sur un coût total de 57 millions). Le gouvernement du Canada et la fondation du MAC participent également au montage financier.

Infos : www.macm.org