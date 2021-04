La nouvelle du décès de l’artiste québécois Henry Wanton Jones, dans sa demeure de Morin-Heights, dans les Laurentides, le 19 mars dernier, a été annoncée cette semaine par son galeriste de Toronto, Phillip Gevik. Il avait 95 ans.

Éric Clément

La Presse

Né en 1925 sur une ferme de Waterloo, Jones était parti en 1947 étudier les arts visuels au campus Sir George Williams, aujourd’hui l’université Concordia. Il a ensuite fréquenté, de 1950 à 1953, l’École d’art et de design du Musée des beaux-arts de Montréal où il a bénéficié des enseignements d’Arthur Lismer, Jacques de Tonnancour, Gordon Webber et Eldon Grier. Puis, il est devenu, au fil des ans, professeur de dessin, graphisme et sculpture au campus Williams, au MBAM, à l’UQAM et à McGill.

PHOTO FOURNIE PAR PHILLIPE GEVIK Le galeriste torontois Phillip Gevik en compagnie d’Henry Wanton Jones.

Durant sa carrière, Henry Wanton Jones a surtout pratiqué la peinture et la sculpture dans un style onirique et surréaliste, mais il a également réalisé des collages, de la joaillerie et des pièces de céramique. Radio-Canada rappelait cette semaine qu’en 1950, Jones avait fait partie des artistes de l’exposition du Salon des Rebelles, créé par Jean-Paul Mousseau. Ses œuvres et celles de Marcelle Ferron avaient été refusées par le Musée des beaux-arts de Montréal pour le Salon du printemps.

PHOTO FOURNIE PAR PHILLIPE GEVIK Autoportrait Mexico

De 1950 à 2002, Henry Wanton Jones a participé à 40 expos collectives et 14 solos, récoltant de nombreuses récompenses, notamment un prix du Musée des beaux-arts de Winnipeg en 1956, un prix de poterie à l’Exposition internationale de Bruxelles en 1958 et le premier prix du Canadian Group of Painters, au MBAM, en 1963.

Quelques créations d’Henry Wanton Jones PHOTO FOURNIE PAR PHILLIPE GEVIK Une sculpture d’Henry Wanton Jones

PHOTO FOURNIE PAR PHILLIPE GEVIK Autoportrait

PHOTO FOURNIE PAR PHILLIPE GEVIK Deux toiles d’Henry Wanton Jones

PHOTO FOURNIE PAR PHILLIPE GEVIK La muñeca, Mexico.

PHOTO FOURNIE PAR PHILLIPE GEVIK Une œuvre d’Henry Wanton Jones

PHOTO FOURNIE PAR PHILLIPE GEVIK Atelier au squelette, Henry Wanton Jones.











En 2017-2018, le Musée des beaux-arts de Sherbrooke lui avait consacré une rétrospective, Démasqué !. Ses œuvres se retrouvent dans de nombreuses collections privées et notamment au Musée national des beaux-arts du Québec, au Musée des beaux-arts de Winnipeg, au Musée des beaux-arts de Sherbrooke, à la McMichael Canadian Art Collection, à Loto-Québec et au Mouvement Desjardins.