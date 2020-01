C’est l’artiste vancouvérois Stan Douglas qui représentera le Canada à la 59e Biennale de Venise, en 2021. Âgé de 59 ans, Stan

Douglas s’exprime par l’intermédiaire d’installations photographiques et vidéographiques, de films et de productions théâtrales.

Éric Clément

La Presse

« Stan Douglas est l’un des artistes les plus respectés du pays à l’échelle internationale et nous sommes enchantés de soutenir la création d’une nouvelle œuvre pour la Biennale de Venise », a dit Sasha Suda, directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada (MBAC), l’institution responsable des expositions au pavillon canadien à Venise en tant que propriétaire et commissaire.

Stan Douglas a été choisi par un jury constitué de Sasha Suda, John Zeppetelli, directeur général du Musée d’art contemporain de Montréal, Reid Shier, directeur de la galerie Polygon à Vancouver, et Kitty Scott, sous-directrice et conservatrice en chef au MBAC.

Le jury a émis la déclaration suivante : « Douglas est l’un des artistes les plus respectés du pays à l’échelle internationale. Sa pratique est reconnue pour son imagination critique, son inventivité formelle et son engagement profond envers les recherches sociales […] L’actualité de la pratique de Douglas est particulièrement pertinente dans le contexte des dialogues universels de la Biennale et le jury a sélectionné sa candidature avec un enthousiasme unanime. »

Depuis 30 ans, les films, vidéos et photographies de Stan Douglas ont déjà été présentés quatre fois lors d’expositions à la Biennale de Venise (1990, 2001, 2005 et 2019). Sa pièce Helen Lawrence a été jouée à Vancouver, Toronto, Munich, Anvers, Édimbourg, Brooklyn et Los Angeles de 2014 à 2017.

Récipiendaire de nombreux prix, Stan Douglas fera l’objet dès jeudi et jusqu’au 22 février d’une exposition de son installation vidéo Doppelgänger à la galerie David Zwirner de New York. Cette œuvre était présentée à la Biennale de Venise l’an dernier.

Depuis 2007, les artistes David Altmejd, Mark Lewis, Steven Shearer, Shary Boyle, BGL, Geoffrey Farmer, et le collectif d’artistes Isuma ont représenté le Canada à la Biennale de Venise.