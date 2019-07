Le Rijksmuseum entame la restauration de La ronde de nuit de Rembrandt

La restauration de l'immense tableau, qui date de 1642, est également retransmise en direct sur l'internet afin que le monde entier puisse y assister.

L'oeuvre, qui mesure 3,8 mètres de haut sur 4,5 mètres de large pour un poids de 337 kilos, « appartient à tout le monde » et « nous estimons que le public a le droit de voir ce que nous faisons avec la peinture », a expliqué le directeur du musée Taco Dibbits.

La dernière restauration majeure de l'oeuvre remonte à plus de quarante ans, après une attaque en 1975 d'un déséquilibré qui l'avait tailladée à coups de couteau. Depuis, les experts ont constaté l'apparition d'un halo blanc sur certaines parties du tableau, en particulier autour de la zone endommagée par les coups de couteau, décolorant la représentation d'un petit chien en bas à droite.

Redonner à la toile monumentale tout son éclat et sa splendeur : voilà la tâche délicate confiée par le musée amstellodamois à une petite armée de 25 scientifiques, restaurateurs, conservateurs et chercheurs. Un travail de longue haleine, car les premiers coups de pinceau pour restaurer les couleurs d'origine ne sont pas pour tout de suite.

Les experts examinent tout d'abord la peinture grâce à des photographies en haute résolution et à l'aide d'analyses numérisées de la toile et de chaque couche de vernis et de peinture, avant de déterminer les meilleures techniques de restauration.

« La phase de recherche durera environ un an. Ensuite, nous pourrons élaborer un plan de traitement et ce sera la prochaine étape de la restauration », explique auprès de l'AFP Petria Noble, directrice du département restauration des peintures du Rijksmuseum.

Elle et son équipe travailleront pendant « plusieurs années » au beau milieu de la galerie d'honneur du musée, un endroit foulé chaque jour par des milliers de visiteurs venus du monde entier.

Stressant ? « Au début, certainement », confie-t-elle. « Mais après une semaine, l'équipe sera habituée à être observée. Car tout le monde est concentré sur l'équipement qu'il utilise ou sur la peinture ».

« Opération Ronde de nuit »

Appelé « Opération Ronde de nuit », le projet, qui coûte plusieurs millions d'euros, est une grande première. Il s'agit du travail de recherche et de restauration le plus vaste et le plus complet du chef-d'oeuvre de Rembrandt de l'histoire, a indiqué le musée. L'oeil tourné vers l'avenir et les générations futures, le Rijksmuseum souhaite « conserver au mieux » le chef-d'oeuvre.

Les restaurateurs travaillent dans un écrin de verre créé spécialement pour l'occasion et dessiné par l'architecte français Jean-Michel Wilmotte, auquel avait déjà été confié l'aménagement des salles lors de la longue rénovation du musée achevée en 2013.

Le Néerlandais Rembrandt van Rijn (1606-1669) avait reçu en 1642 une commande du capitaine de la milice bourgeoise d'Amsterdam Frans Banninck Cocq pour portraiturer les officiers et membres de sa milice.

En trois siècles et demi, le tableau a connu une série de déménagements ou tentatives de restauration et a même échappé aux nazis.

Avant sa restauration, La ronde de nuit a été le clou au printemps d'une exposition organisée pour le 350e anniversaire de la mort du célèbre peintre néerlandais.