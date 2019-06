Prix Sobey 2019: Nicolas Grenier finaliste

Nicolas Grenier a été préféré aux artistes québécoises Marie-Michelle Deschamps, Caroline Monnet, Celia Perrin Sidarous et Sabrina Ratté. Les quatre autres finalistes canadiens sont D'Arcy Wilson, Stephanie Comilang, Kablutsiak et Anne Low.

Le lauréat du Sobey 2019 sera dévoilé le 15 novembre, à Edmonton.

Heureux et surpris, Nicolas Grenier a dit à La Presse être « honoré » de représenter le Québec. « Je suis conscient de ma chance, et c'est un gros encouragement à aller de l'avant avec des projets plus ambitieux que je veux développer », dit-il.

Nicolas Grenier vit et travaille à la fois à Montréal et à Los Angeles. Titulaire d'un baccalauréat de l'Université Concordia et d'une maîtrise du California Institute of the Arts, l'artiste de 37 ans a fréquenté la Skowhegan School of Painting and Sculpture, dans le Maine. Sa démarche s'intéresse aux liens biaisés entre les systèmes, qu'ils soient politiques, économiques ou sociaux, et aux principes, ou à leur absence, qui les fondent. Dans sa jeune carrière, il a exposé à Power Plant (Toronto), à la galerie Luis De Jesus (Los Angeles), à la Gagosian Gallery (Athènes), à l'Union Gallery (Londres), au Centre Clark et aux galeries Antoine Ertaskiran et Art mûr (Montréal). Il a également participé à la Biennale de Montréal, en 2015.

Le Prix Sobey offre 240 000 $ en bourses, dont un premier prix de 100 000 $ au grand gagnant et 25 000 $ pour les quatre autres finalistes.