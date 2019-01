Éric Clément

Le Centre Phi présente, jusqu'à dimanche, l'installation vidéo Poésie et thé, dans laquelle 12 chanteurs, musiciens et réalisateurs (dont Casey Spooner, Peaches, Lydia Képinski et Yes Mccan) récitent un poème tout en buvant un thé.