Riopelle et le beau

À l'occasion des 70 ans du manifeste Refus global, La Maison amérindienne, à Mont-Saint-Hilaire, présente jusqu'au 4 novembre Riopelle - La célébration du beau, une exposition de bronzes, fusains et peintures de Jean-Paul Riopelle. Des oeuvres qui soulignent son amour de la nature et son approche sensible de la vie amérindienne.

Que Mont-Saint-Hilaire participe aux célébrations des 70 ans de Refus global tombait sous le sens. Le manifeste rebelle n'était-il pas une inspiration de Paul-Émile Borduas, né à l'ombre de la colline montérégienne? Jean-Paul Riopelle avait, lui aussi, des atomes crochus avec la région. Il y a souvent taquiné le poisson avec Borduas. Et il a résidé à Otterburn Park puis à Saint-Charles-sur-Richelieu à la fin des années 40.

Par ailleurs, Jean-Paul Riopelle avait appuyé, en 1999, la création de La Maison amérindienne, ce lieu multination administré par des autochtones et fondé par l'artiste peintre André Michel. Il l'avait fait par amitié pour ce dernier, mais aussi à cause de sa sensibilité vis-à-vis des peuples premiers.

Cet appui s'était concrétisé par une importante donation, notamment des artéfacts autochtones et des objets personnels qui ont permis à La Maison amérindienne de constituer son espace Salon Riopelle et d'exposer des oeuvres du grand maître sans payer de droits grâce à une entente avec lui.

Prêts d'Huguette Vachon

Le lieu d'exposition, bordé ces jours-ci par une érablière «en feu», déploie un ensemble d'oeuvres dont la majorité a été prêtée par la dernière compagne de l'artiste, Huguette Vachon. Des oeuvres qui n'ont jamais ou que rarement quitté L'Isle-aux-Grues et que l'on peut admirer grâce à l'amitié qui lie Mme Vachon et André Michel.

Riopelle - La célébration du beau permet de renouer avec la richesse artistique de Riopelle, son motif animalier récurrent et cette relation privilégiée qu'il avait avec la nature. La dizaine de bronzes exposés dans de petites vitrines date des années 1969 et 1970, des oeuvres où l'on retrouve son attachement aux animaux de la forêt (hibou, ours, loup). Avec, par exemple, son Hibou-nid, créé en France et pourvu de petits trous pour laisser s'y nicher les oiseaux.

Des sculptures qui se situent, comme ce fut souvent le cas avec Riopelle, entre figuration et abstraction. Comme le rappelle le commissaire de l'exposition, René Viau, Riopelle ne parlait pas d'abstraction, mais évoquait le «geste libre» de s'en rapprocher. Ce geste libre, il est possible de l'apprécier en contemplant ses sculptures. On peut alors ressentir la pression des pouces de l'artiste sur la matière brute dans le but d'en faire jaillir les contours de la vie.

«On y retrouve le même bouillonnement, le même goût de la pulsion en rafales. Une pulsion vibratoire proche de celle qui anime la pâte, matière de ses époustouflantes peintures mosaïques des années 50. Une même méthode les travaille.»