Le public est invité à rendre un dernier hommage à l’animateur Paul Houde au Planétarium de Montréal le vendredi 5 avril. Les funérailles seront quant à elles célébrées dans l’intimité de la famille le lendemain, samedi.

Paul Houde est mort le 2 mars dernier à l’âge de 69 ans à la suite de complications survenues après une intervention chirurgicale au cerveau. Il était l’époux de Francine Audette, avec qui il était marié depuis 1982, et avec qui il a eu deux fils, Paul-Frédéric et Karl. Il avait également un frère, Pierre, et une sœur Johanne.

La famille, qui ne souhaite pas recevoir de fleurs, accueillera le public qui souhaite rendre un dernier hommage à Paul Houde au Planétarium de Montréal de 10 h à 14 h, puis de 15 h à 19 h. Ceux qui veulent faire un geste à la mémoire de l’animateur radio sont invités à faire un don à la Fondation Autiste & Majeur.

Né à Ville Saint-Laurent le 29 août 1954, Paul Houde a étudié en géographie avant d'animer plusieurs émissions radiophoniques, notamment à CKAC, CKMF et plus récemment à BPM Sports. Il a piloté pendant plus de 12 ans l'émission du retour à la maison du 98,5 Le Québec maintenant.

Parallèlement à sa carrière d'animateur et de commentateur sportif, Paul Houde a également été acteur (Fern dans Les Boys), imitateur et chroniqueur dans des émissions humoristiques comme La fin du monde est à sept heures et 3600 secondes d'extase, avec Marc Labrèche.