On profite à fond du long week-end qui se profile devant nous avec ces quelques suggestions d’activités et de sorties culturelles.

Un lundi pas petit avec Little Simz

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE INSTAGRAM @LITTLESIMZ Little Simz lors d’un récent spectacle à Londres

Si ce n’est pas déjà fait, découvrez la talentueuse Little Simz en écoutant son brillant album de 2021, lauréat d’un prix Mercury, Sometimes I Might Be Introvert. Si vous aimez le rap mélodieux et expérimental de la Britannique d’origine nigérienne, enchaînez avec No Thank You, lancé l’an dernier. Si l’histoire d’amour se poursuit, elle compte trois autres albums dans sa discographie et sera en spectacle lundi, au MTelus. Son compatriote OTG (Osirus The God) assurera la première partie. Simbiatu Abisola Abiola Ajikawo est également actrice. On peut entre autres la voir dans les séries Top Boy et The Power.

Au MTelus, 9 octobre, 20 h

Pascal LeBlanc, La Presse