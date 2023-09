Rentrée culturelle

La grande migration du théâtre au Québec

Le théâtre québécois a la bougeotte ! Longtemps en circuit fermé, la création théâtrale voyage de plus en plus entre Montréal et Québec. Et vice versa. Coproductions, reprises, spectacles en accueil avec des interprètes et des concepteurs équitablement répartis entre les deux villes. Est-ce la fin de la légendaire rivalité Québec-Montréal ? Analyse du phénomène.