(Moncton) Les funérailles de l’actrice et sénatrice Viola Léger ont été célébrées mardi matin à la Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, à Moncton, devant plusieurs dizaines de personnes.

La Presse Canadienne

La cérémonie religieuse a été présidée par Monseigneur Valéry Vienneau, archevêque de Moncton.

L’interprète de La Sagouine, un célèbre personnage de la culture acadienne, est décédée à Dieppe le 28 janvier dernier à l’âge de 92 ans.

La comédienne laisse dans le deuil ses trois sœurs, deux qui vivent au Nouveau-Brunswick et une aux États-Unis. Elles étaient présentes aux funérailles.

Elle laisse aussi derrière elle plusieurs neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces. Elle a été précédée dans la mort par deux frères qui vivaient aux États-Unis et une sœur qui demeurait au Nouveau-Brunswick.

La cérémonie a débuté vers 10 h 30, heure de l’Atlantique, en présence de plusieurs personnalités culturelles et politiques, dont la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick, Brenda Murphy.

En s’adressant à l’assistance, le sénateur René Cormier a fait l’éloge de l’énorme contribution culturelle et sociale de Viola Léger, tout en faisant état que toute rencontre avec Mme Léger donnait à quiconque l’impression qu’elle lui accordait toute son attention.

Au cours de sa longue carrière artistique, Viola Léger a interprété La Sagouine, une œuvre d’Antonine Maillet, quelque 3000 fois, en français et en anglais, aux quatre coins du Canada comme à l’étranger.

Mme Maillet, une contemporaine de Viola Léger, a transmis un message de plusieurs minutes qui avait été précédemment enregistré. La lauréate du prix Goncourt pour son roman Pélagie-la-charrette en 1979 a résumé le talent de la disparue en expliquant qu’en incarnant La Sagouine, elle n’avait pas que joué un personnage, mais qu’elle avait exprimé avec brio des réalités sociales.

Viola Léger a siégé au Sénat du Canada de 2001 à 2005 où elle a particulièrement souligné l’importance des artistes dans notre société. Elle a siégé sur le comité des Peuples autochtones et le comité des Langues officielles.

Au cours de sa vie, Viola Léger a reçu de nombreux doctorats honorifiques et prix prestigieux, dont le titre de Chevalier de l’Ordre de la Pléiade (1978), la Médaille du Conseil de la vie française en Amérique (1987), ainsi que les titres d’Officier de l’Ordre du Canada (1989) et de Chevalier de l’Ordre français des Arts et des Lettres (1991).

L’inhumation de la dépouille de Viola Léger se fera plus tard, au printemps.