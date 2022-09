Leila Mottley

Sur les trottoirs d’East Oakland

Leila Mottley avait 17 ans lorsqu’elle a commencé à écrire l’histoire d’une adolescente noire qui doit vendre son corps pour survivre, dans un quartier défavorisé des États-Unis. Deux ans plus tard, Arpenter la nuit est déjà traduit en 13 langues, elle est l’autrice la plus jeune à se retrouver sur la liste du prestigieux Booker Prize et le New York Times l’a classée parmi les 10 jeunes auteurs afro-américains les plus talentueux. Entretien.