PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE

« Le Comiccon, ça me permet de m’évader et de me mettre dans la peau du personnage, de jouer un rôle », a confié Érianne Tremblay, 18 ans, qui participait pour la première fois au Comiccon. Elle était costumée pour l’occasion en Zéro Two, personnage de la série télévisée d’animation japonaise Darling in the Franxx. « Je trouve que le personnage me ressemble, a-t-elle ajouté. Zéro Two est un peu différente de tout le monde. »