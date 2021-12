Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Véronique Larocque La Presse

André Duchesne La Presse

Josée Lapointe La Presse

Stéphanie Morin La Presse

En salle : à la rencontre du cirque et de la danse

Jumelant cirque aérien et danse contemporaine, Waves, solo intime et contemplatif, évoque la renaissance d’une femme et sa résilience. Pendant 50 minutes, Anouk Vallée-Charest invite les spectateurs à plonger dans son univers décrit comme « émouvant, doux et humain ». L’artiste, qui a déjà travaillé avec le Cirque du Soleil et le Cirque Éloize, présente notamment sur scène des numéros de sangles et de cerceau aérien. Le spectacle a lieu à la maison de la culture Claude-Léveillée, à Montréal, et l’entrée est gratuite. Il est toutefois nécessaire de réserver son siège.

En salle : Dany Placard conclut sa tournée ce week-end

PHOTO JULES BOISLARD-GAUTHIER, FOURNIE PAR SIMONE RECORDS Dany Placard

Dany Placard fera un rare passage à Montréal, et le dernier de sa tournée, au Ausgang Plaza le 4 décembre. Il y interprétera les chansons de ses albums J’connais rien à l’astronomie et Astronomie (suite), lancés à un an d’intervalle, à l’hiver 2020 et à l’hiver 2021. Des albums plus rock et psychédéliques et beaucoup moins folk-rock, ce qui laisse entrevoir une soirée qui déménage, alors qu’il sera entouré de cinq musiciens. Billets sur le site lepointdevente.

Sur vos écrans : une série sur les sœurs Dufour-Lapointe

IMAGE TIRÉE DE LA SÉRIE Maxime, Justine et Chloé Dufour-Lapointe

À compter de ce jeudi, le diffuseur Crave propose une nouvelle série en 8 épisodes de 30 minutes consacrée aux sœurs Maxime, Justine et Chloé Dufour-Lapointe, championnes de ski acrobatique. Intitulée Les sœurs Dufour-Lapointe — d’un rêve à l’autre, la série nous les présentera traversant une des années les plus mouvementées de leur vie. Alors que Maxime poursuit ses études en médecine, ses sœurs Chloé et Justine se préparent en vue des Jeux olympiques d’hiver de Pékin. Tout cela en apprenant à gérer leur nouvelle entreprise Tissées serrées et en s’occupant de leur mère malade. La série sera présentée du lundi au jeudi à compter du 3 janvier à 19 h 30, sur Canal Vie.

En salle : What Will Come présenté à Tangente

PHOTO MARIE-PIER MEILLEUR, FOURNIE PAR TANGENTE Le spectacle What Will Come est présenté jusqu’au 5 décembre.

Les chorégraphes-interprètes Julia B. Laperrière et Sébastien Provencher présentent What Will Come, leur plus récente création. Accompagnés par le musicien berlinois Braulio Bandeira (alias Deepneue), les deux artistes s’interrogent sur l’obsession humaine de tout catégoriser, de tout ranger dans des cases précises. Un spectacle qui mêle musique en direct, éclairages, scénographie et mouvement. Jusqu’au 5 décembre chez Tangente.

En salle : les Lions de Cannes au Cinéma du Parc 

PHOTO FOURNIE PAR LE CINÉMA DU PARC Une des publicités des Lions de Cannes 2021, celle de la chaîne Little Caesars affirme que la livraison de ses mets à domicile est la plus belle invention depuis le pain tranché.

Amateurs de belles publicités diffusées aux quatre coins du monde, sachez que les Lions de Cannes arrivent au Cinéma du Parc dès vendredi. Présenté par The Globe and Mail, l’évènement permet de voir la crème de la crème des publicités récompensées au Festival international de la créativité des Lions de Cannes. Cet évènement annuel existe depuis 1954. La présentation de l’édition 2021 est d’une durée de 108 minutes et comprend quatre publicités canadiennes. Détails : cinemaduparc.com.

En salle : Gab Bouchard au Club Soda

PHOTO ANDRE PANOSSIAN, MD Gab Bouchard

Même si Gab Bouchard a lancé son album Triste pareil deux semaines avant le début de la pandémie, et qu’il a commencé à donner des spectacles plus d’un an plus tard, le printemps dernier, ses chansons ont quand même réussi à se frayer un chemin jusqu’à de nombreuses oreilles. Il mettra un terme à sa (trop courte) tournée le 4 décembre, au Club Soda, avec un concert intitulé… Adieu Triste pareil, qui s’annonce épique et rock’n’roll, à son image. Une dernière occasion pour le voir ou le revoir, en attendant le deuxième album. Billets sur le site du Club Soda.