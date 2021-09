Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

En ligne : dans le Salon de Claudia

Le Festival international de la littérature (FIL) bat son plein depuis vendredi, en salle et en ligne. Parmi les rendez-vous virtuels à ne pas rater, Le salon de Claudia, où l’animatrice Claudia Larochelle reçoit, à l’heure de l’apéro, deux auteurs qui font la rentrée littéraire automnale. Ce jeudi à 17 h, on pourra entendre Marie-Sissi Labrèche (225 milligrammes de moi) et Clara Dupuis-Morency (Sadie X), alors que le dernier Salon, diffusé le 1er octobre, réunira Catherine Perrin (L’âge des accidents) et Larry Tremblay (Tableau final de l’amour). Le salon de Claudia peut être vu sur le site Facebook du FIL ainsi que sur le site internet de BAnQ.

En salle : Off Festival de jazz de Montréal

PHOTO ÉTIENNE MANGONAUX, FOURNIE PAR L’OFF FESTIVAL DE JAZZ Le tromboniste Scott Thomson improvisera 30 minutes par jour dans le hall de la Fonderie Darling.

L’OFF Festival de jazz est de retour jusqu’au 9 octobre, avec 18 concerts présentés dans 11 salles montréalaises. Dès ce jeudi à l’Astral, on pourra voir l’Ensemble Joe Sullivan dans le spectacle d’ouverture de l’évènement qui en est à sa 22e année, alors que la soirée de clôture, au Théâtre Plaza, mettra en vedette le Jean-Nicolas Trottier 10tet. Entre les deux, des apéros musicaux au Café Résonance, des concerts de fin de soirée au Dièse Onze, une série Les grandes soirées, qui présente des incontournables du jazz, des perfos à la Fonderie Darling, bref, de quoi recommencer à vibrer au son du jazz en ce début d’automne.

En salle : Pierre-Yves Girard et Andy Curlowe

PHOTO FOURNIE PAR LA GALERIE Vue de l’exposition Polyphonie, de Pierre-Yves Girard et Andy Curlowe

Derniers jours pour l’exposition Polyphonie des peintres Pierre-Yves Girard et Andy Curlowe. Des toiles travaillées de manière différente pour chacun d’eux et qui évoquent des paysages imaginaires. Présentée dans l’espace du galeriste Mark Leibner (1446, rue Sherbrooke Ouest), elle s’achève le dimanche 3 octobre. On peut s’y rendre de jeudi à samedi, de 11 h à 17 h, et dimanche, de 12 h à 16 h.

En salle : The Most Beautiful Boy in the World

PHOTO TIRÉE DU SITE IMDB Björn Andrésen sur le plateau de tournage de Mort à Venise

Vu à Sundance, ce documentaire suédois revient sur la vie de Björn Andrésen, cet adolescent que le cinéaste italien Luchino Visconti avait choisi pour incarner le rôle de Tadzio dans Mort à Venise. Émerveillé, Visconti a qualifié sa jeune vedette de plus beau garçon du monde. Sont alors venues la renommée… et une vie complexe, faite de hauts et de bas. Andrésen a néanmoins continué de jouer à l’occasion, prenant même un rôle dans le long métrage Midsommar d’Ari Aster. Au Cinéma du Musée dès vendredi en version multilingue et sous-titres anglais.

En salle : Alex Burger à Montréal

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Alex Burger

Alex Burger a lancé il y a près d’un an Sweet Montérégie, excellent premier album aux forts accents country-rock, digne descendant des Stephen Faulkner et autres Plume — il est d’ailleurs en nomination à l’ADISQ pour l’Album country et la Révélation de l’année. L’auteur-compositeur-interprète a pas mal sillonné le Québec depuis l’été, mais ce sera enfin la première occasion de le voir sur une scène montréalaise, ce jeudi au Club Soda, dans une mise en scène d’Alexandre Martel. Un doux vent de Montérégie risque de souffler et il fera certainement bon et chaud.

En salle : huit projections pour le 200e numéro de 24 images

PHOTO TIRÉE DU SITE IMDB Kirsten Dunst dans Marie-Antoinette, de Sofia Coppola

Le magazine québécois de cinéma 24 images lance son 200e numéro, qui réfléchit sur les types de cinéma inspirants et le geste critique. En parallèle, l’organisme propose un cycle de projections de huit films « trop rarement montrés » en collaboration avec la Cinémathèque québécoise. Ce cycle commence jeudi avec la projection de L’Apollonide — souvenirs de la maison close, de Bertrand Bonello, et de Marie-Antoinette, de Sofia Coppola. Jusqu’à dimanche, on pourra aussi voir Ashes of Time Redux, Eagle Shooting Heroes, Printemps tardif, 35 rhums, Dragon Inn et Goodbye, Dragon Inn.