Télévision

Michael K. Williams, qui incarnait Omar dans The Wire, retrouvé mort

(New York) Son interprétation d’Omar, un personnage à part et incontournable de la série culte The Wire, l’avait rendu célèbre : l’acteur américain Michael K. Williams, plusieurs fois nommé aux Emmy Awards, a été retrouvé mort lundi dans son appartement de Brooklyn, à New York, à l’âge de 54 ans.