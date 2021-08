Vaste plateforme de découverte de disciplines allant de la musique aux arts martiaux en passant par la danse et les arts visuels, la 11e édition du festival Orientalys s’installe jusqu’à dimanche au quai de l’Horloge du Vieux-Port de Montréal, avec en prime un volet numérique international, pandémie oblige.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Les festivaliers pourront notamment voir sur scène les artistes locaux Youba, Good Noise et Salamte Gnawa, alors que des spectacles de groupes internationaux comme Akli D, Djam et Sidi Wacho seront présentés sur écran géant, en collaboration avec le Cabaret Sauvage de Paris. Un éventail d’ateliers seront aussi offerts au public, du tai-chi à la K-pop en passant par la cuisine, la danse, la calligraphie et les percussions.