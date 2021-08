Arts

Coupé au montage

Quelle a été l’entrevue la plus pénible que vous ayez menée ?

Chaque semaine, des journalistes des Arts de La Presse nous font le récit d’une anecdote vécue lors de la couverture d’un évènement culturel. Le plus grand malaise ressenti, le moment le plus stressant lors d’une affectation, le spectacle le plus amateur qu’ils ont vu, l’entrevue la plus pénible, etc. Voici leurs témoignages. Bonne lecture !