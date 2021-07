Télévision

Mes premières fois, saison 2

Le retour de Devi, parfaitement imparfaite

Ça y est, elle est de retour. La jeune Devi, (anti) héroïne gaffeuse et attachante par excellence, de la série pour adolescents Mes premières fois (Never Have I Ever), nous revient en force, jeudi sur Netflix. Pour une deuxième saison d’impertinences et de petits, moyens et géants drames. Ah ! oui, et de diversité comme jamais.