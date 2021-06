Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Sur vos écrans

Tout pour la musique célèbre la francophonie hors Québec

Les célébrations de la Saint-Jean-Baptiste se déroulent aussi partout au sein de la francophonie canadienne, et pour le souligner, le spectacle Tout pour la musique sera diffusé pour la troisième année d’affilée sur les ondes d’Unis TV. Animé par le néo-brunswickois Jean-François Breau, l’évènement réunira des artistes originaires de plusieurs provinces et territoires, dont Willows (Manitoba), Lorène Charmetant (Yukon), Vincent Vallières, Roxane Bruneau et Laura Niquay, du Québec, et Radio Radio (Nouvelle-Écosse). Diffusé à la télé d’abord à 21 h, le spectacle sera ensuite offert sur les différentes plateformes de diffusion d’Unis TV.

Josée Lapointe, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR LA GALERIE 3 L’œuvre cinétique de grand format Pinocchio, réalisée en 2009 par BGL

En galerie

Une exposition collective à Québec

La Galerie 3, à Québec, a concocté une chouette exposition collective pour l’été, témoignant de notre rapport avec le monde naturel. Avec notamment l’œuvre cinétique sculpturale Pinocchio, du trio BGL, présentée pour la première fois dans la Vieille Capitale. Mais aussi, jusqu’au 18 juillet, des œuvres d’Annie Baillargeon, Dan Brault, Claudie Gagnon, Paryse Martin, Lindsay Montgomery, Jean-Pierre Morin, Andrea Mortson, Amélie Proulx, Élise Provencher et Mathieu Valade.

Éric Clément, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR LES PRODUCTIONS MARTIN LECLERC Le spectacle Pour une histoire d’un soir, qui réunit sur scène Marie Denise Pelletier, Joe Bocan et Marie Carmen, est présenté ce jeudi et vendredi en supplémentaire au Théâtre Jean-Duceppe.

En salle

Pour une histoire d’un soir repris… deux soirs

Il reste encore quelques billets pour le formidable spectacle Pour une histoire d’un soir, qui réunit sur scène Marie Denise Pelletier, Joe Bocan et Marie Carmen, et qui est présenté ce jeudi et vendredi en supplémentaire au Théâtre Jean-Duceppe. C’est un retour à Montréal pour les trois chanteuses, qui avaient présenté leur première médiatique à la Cinquième salle en mars 2020, à peine quelques jours avant le début de la pandémie. Elles feront une petite pause cet été, puis reprendront la route fin août et au moins jusqu’en juin 2022.

Josée Lapointe, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR SIGHT+SOUND Œuvre d’Olia Lialina

En ligne

L’art expérimental de Sight+Sound présenté en ligne

Le 11e Festival d’art expérimental et numérique Sight+Sound sera présenté uniquement en ligne cette année. Some Universe – Internet Spaces In a Postidigital World réunit 16 artistes canadiens et étrangers qui, dans leurs travaux, se sont penchés sur « la signification réelle de l’espace dans un monde post-internet et post-pandémique ». L’expo, qui est gratuite et qui se déroule du 29 juin au 31 août, est accessible sur le site de Sight+Sound.

Josée Lapointe, La Presse