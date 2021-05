Arts

Marie-Mai porte-parole de la fête nationale

On ne sait pas encore comment on célébrera la fête nationale du Québec cette année, mais on en connaît maintenant le visage : Marie-Mai. Habituée de cette célébration, la chanteuse a été présentée jeudi comme la porte-parole de l’édition 2021 par le Mouvement national des Québécoises et Québécois, qui a aussi profité de l’occasion pour honorer les contributions d’Yvon Deschamps et de Judi Richards.