(Québec) À tous les festivaliers : il faudra patienter encore pour savoir si vous pourrez assister à de grands spectacles en plein air l’été prochain.

Patrice Bergeron

La Presse Canadienne

La tenue ou non de ces rassemblements tant attendus dépendra de l’avancement de la campagne de vaccination.

En conférence de presse jeudi à Montréal, le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, a dit qu’il était encore prématuré de donner le feu vert aux grandes manifestations culturelles de l’été.

« Il faut y penser maintenant, bien entendu », a-t-il admis, reconnaissant ainsi que ces grands festivals sont planifiés très à l’avance.

« L’élément le plus crucial sera la proportion de gens vaccinés. […] Ça va dépendre de l’épidémiologie. Est-ce qu’on aura une baisse comme l’été dernier ou est-ce qu’on sera dans une autre vague ? »

Il a toutefois ajouté qu’il allait « tout faire » pour permettre aux gens de profiter de l’été.

La Santé publique sera en pourparlers avec les organisations qui « veulent offrir un peu d’espoir et de bonheur aux Québécois ».

En matinée, la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a aussi fait preuve de prudence. Bref, ce n’est pas encore le moment de planifier ses vacances en fonction des festivals, a-t-elle laissé entendre.

« La décision n’est pas prise. On est en conversation avec la Santé publique pour voir si on pourrait avoir la tenue de festivals et d’évènements au cours de l’été. »

Elle a rappelé qu’entre-temps, le gouvernement continuait de soutenir financièrement les festivals.