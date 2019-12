Le week-end est à nos portes. Quoi faire ? Nos journalistes vous présentent leurs suggestions

Véronique Lauzon

La Presse

Josée Lapointe

La Presse

Alexandre Vigneault

La Presse

Marie Allard

La Presse

Comédie musicale : Mamma Mia !

La comédie musicale Mamma Mia ! est une belle réussite, entre autres grâce au talent des actrices Joëlle Lanctôt, Karine Belly et Sharon James. Il s’agit d’une des meilleures productions de Serge Postigo et Juste pour rire, de retour pour la dernière fois à Montréal.

Bémol : à la demande de la société qui gère les droits des auteurs du spectacle, les chansons d’ABBA n’y sont pas interprétées dans leur langue originale, mais plutôt en français.

Au Théâtre St-Denis 1, du 12 au 29 décembre.

> Consultez la page de l’événement : https://theatrestdenis.com/fr/spectacle/mamma-mia/

Chanson : Tire le coyote

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, LA PRESSE Tire le coyote

Tire le coyote a donné plus de 160 concerts depuis la sortie, il y a deux ans, de son magnifique album Désherbage.

Le poète-chanteur à la voix si particulière termine sa tournée cette semaine, en duo intime et acoustique avec son fidèle complice Shampoing.

Si vous recherchez un peu de paix et de beauté avant le tourbillon des Fêtes, c’est un rendez-vous tout indiqué.

Au Théâtre Outremont le vendredi 13 décembre.

> Consultez la page de l’événement : http://www.theatreoutremont.ca/fr/evenement/matiere-premiere-tire-le-coyote/

PHOTO PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Brad Barr

Musique : Les salon acoustiques

L’expérience tentée l’an dernier avec Tire le coyote a été concluante : La Chapelle ramène ses Salons acoustiques, concerts sans micro ni amplification qui permettent d’entendre des chansons dans leur plus simple appareil.

La série, lancée mercredi, se poursuit ce vendredi avec les prestations d’Alexei Perry Cox (voix et dictaphone) et de Radwan Ghazi Moumeh (qui reprend des morceaux de son groupe Jerusalem In My Heart en formule acoustique).

Samedi, place à une prestation solo de Brad Barr des Barr Brothers et au projet personnel d’Elisabeth Powell du groupe Land ofTalk.

> Consultez le site de l’événement : https://lachapelle.org/fr/programmation/les-salons-acoustiques-de-la-chapelle

Évènement : Boutique éphémère d’auteurs et illustrateurs jeunesse

ILLUSTRATION FOURNIE PAR JULIEN CHUNG Illustration de Julien Chung pour annoncer la première boutique éphémère des Fêtes de la section de l’est du Canada de la Société des auteurs et illustrateurs de livres jeunesse (SCBWI)

Des artistes — dont Hélène Desputeaux, créatrice de Caillou, Sandra Dumais, autrice de la bande dessinée Crimes à la ferme, publiée à La courte échelle, et Julien Chung, illustrateur et graphiste à La Presse — présenteront leurs œuvres vendredi et samedi au Café le 5e, à Verdun.

C’est la section de l’est du Canada de la Société des auteurs et illustrateurs de livres jeunesse (SCBWI) qui y organise sa première boutique éphémère des Fêtes.

Des lectures de livres pour enfants (en français et en anglais) auront lieu vendredi soir, à compter de 18 h.

Vendredi 13 décembre de 16 h 30 à 20 h et samedi 14 décembre de 12 h à 18 h, au Café le 5e, 4437, rue Wellington, à Verdun.

> Consultez la page de l’événement : https://www.facebook.com/events/463062834327157/