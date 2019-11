Le week-end est à nos portes. Quoi faire ? Quoi voir ? Nos journalistes présentent leurs suggestions.

Musique : La Patère Rose

Après un concert d’adieu en 2011, qui a laissé place l’an dernier à une réédition de l’album qui porte son nom (2009), puis à quelques concerts pour célébrer son 10e anniversaire, La Patère Rose annonce son « vrai » dernier spectacle à vie. L’évènement se déroulera au Ministère, le 16 novembre, dans le cadre de Coup de cœur francophone. Les Sherbrookois Fanny Bloom, Julien Harbec et Thomas Hébert ont eu une courte, mais prolifique vie musicale en tant que trio. Pour les nostalgiques, il s’agit peut-être d’une réelle dernière chance de les attraper sur scène.

Au Ministère (avec Bronswick en première partie), le 16 novembre, à 21 h. Dans le cadre de Coup de cœur francophone.

Musique : Légion 90

PHOTO FOURNIE PAR SMAC Le groupe Les frères à ch'val

Vilain Pingouin, Noir Silence et Les frères à ch’val ont marqué les années 90. Les trois groupes se retrouveront sur la scène du Club Soda pour une soirée qui s’annonce rock à souhait. Avec une quinzaine de musiciens et une foule d’hymnes fédérateurs au menu, la nostalgie n’aura peut-être jamais été aussi bruyante !

Au Club Soda, le 16 novembre

Musique : 15 chansons de Tom Waits

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, LA PRESSE Brigitte Saint-Aubin, Éric Goulet et Alexis Martin interpréteront 15 chansons du mythique chanteur américain Tom Waits, dimanche.

Fans de Tom Waits ou curieux de découvrir son œuvre, ce spectacle multidisciplinaire risque de vous intéresser. Trois chanteurs et musiciens — Brigitte Saint-Aubin, Éric Goulet et Alexis Martin — y interpréteront 15 chansons du mythique chanteur américain. La musique devient la trame sonore de 15 courts métrages réalisés par Daniel Robillard et Eric Jean, auxquels ont participé une foule de comédiens. Un exercice d’admiration mis en œuvre par Brigitte Saint-Aubin et qui permettra certainement une plongée dans l’univers d’un des plus grands auteurs-compositeurs de notre époque.

Au Ministère, le 17 novembre

Marché d’artisanat : Salon des Artist-o-chats

PHOTO CHANTAL LÉVESQUE, FOURNIE PAR LES ARTIST-O-CHATS Le Salon des Artist-o-chats, à Montréal, revient pour la sixième fois, les 16 et 17 novembre.

La saison des marchés de Noël et d’artisanat débute en fin de semaine. Celui que les amoureux des chats ne voudront pas manquer est le Salon des Artist-o-chats, qui revient pour la sixième fois avec une nouvelle organisation et un autre lieu, à deux pas du métro Laurier, à Montréal. Salon d’artisanat avant tout, avec une trentaine d’exposants offrant des accessoires pour les chats et de nombreux articles à leur effigie, l’évènement propose aussi quelques activités, telles qu’un jeu-questionnaire sur les chats, un diaporama de photos des félins de Montréal, une prestation musicale et des séances de tatouage. Quelques chats connus de la communauté féline seront aussi sur place. L’entrée est gratuite.

À l’église Saint-Enfant-Jésus du Mile End (5039, rue Saint-Dominique, à Montréal), les 16 et 17 novembre, de 10 h à 17 h