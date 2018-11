 Journée mondiale du sida: le rôle crucial des artistes 

Toujours la maladie des autres

Quand le sida est apparu dans les médias, en 1982, on a dit que c'était la maladie des homosexuels, des drogués et des Haïtiens. Après, on a parlé de la peste gaie et du cancer gai, avant qu'on découvre l'étendue de la pandémie en Afrique. «Une maladie nouvelle, c'est toujours la maladie des autres, explique le Dr Robert. Ça vient toujours de l'étranger, jamais de chez nous. En 1919, on a donné le nom de grippe espagnole à un virus originaire d'Asie. La syphilis a été tour à tour la maladie des Français, des Italiens, des Allemands, etc.»

D'où l'importance d'avoir des appuis parmi la communauté artistique afin de donner un visage humain, moins terrifiant, à une maladie mortelle. Au début des années 90, le ruban rouge a été ce que le Pacte pour la transition écologique est en 2018 aux artistes. Peu de personnalités refusaient de le porter, comme peu d'artistes refusent de signer le Pacte.

Alors qu'on apprend le décès des Rock Hudson, Liberace, Rudolf Noureev, Klaus Nomi, Michel Foucault, les artistes organisent des galas pour amasser des fonds. Elizabeth Talyor, George Michael et Elton John s'impliquent activement, lancent leur fondation. En France, la chanteuse Line Renaud et l'actrice Isabelle Adjani participent à des manifestations et à des soirées-bénéfice pour AIDES.

«À Londres, Lady Di a été la première personnalité à visiter des malades, isolés dans des hôpitaux, des sidatoriums. Devant les caméras du monde entier, elle touchait aux malades pour montrer qu'on n'attrape pas le sida comme ça!», incique le Dr Réjean Thomas, président de la Clinique L'Actuel.

Et puis les années ont passé et les maladies aussi. On a vu le ruban rose pour la lutte contre le cancer du sein, le Movember, le Noeudvembre, le Ice Buckett et d'autres défis pour rassembler des personnalités et récolter des fonds. Pour des causes toutes aussi nobles les unes que les autres.

«Or, en 2018, il reste encore de la stigmatisation, croit Réjean Thomas. Et un besoin de faire entendre la parole des patients plus vulnérables. La voix des toxicomanes ne résonne pas très fort dans la société. Ça ne vote pas fort aux élections, les toxicomanes...» conclut ce médecin de coeur qui continue le combat.