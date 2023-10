La rente viagère est-elle mûre pour la récolte ?

Le 16 janvier 2021, le versement d’un capital de 100 000 $ achetait une rente à vie de 461 $ par mois pour un homme de 65 ans (les détails croustillants se trouvent à l’onglet suivant).

Si elle était souscrite au début d’octobre 2023, la même somme procurait plutôt une rente mensuelle de 615 $.

Une différence de 154 $ chaque mois pour notre homme. Soit 33 % de plus.

La raison ?

Notamment parce que les taux d’intérêt sont plus élevés en 2023.

Selon des informations transmises par Desjardins Sécurité financière, l’unité Services-conseil et solutions avancées du Groupe Cloutier, pour prendre cet exemple, reçoit trois demandes de cotation de rente viagère par jour depuis un an. Entre 2021 et 2022, elle en recevait une par mois.

Serait-ce le moment d’acheter une rente viagère, cette mal-aimée et mal-comprise ?

D’abord, clarifions la notion.

Rente viag… quoi ?

Rente viagère. C’est-à-dire versée la vie durant. Le mot vient de l’ancien français « viage », durée de vie.

En cédant un certain capital à un assureur vie, vous lui achetez un revenu régulier et garanti jusqu’à la fin de vos jours, aussi tardive soit-elle.

Cette rente est calculée en fonction de votre espérance de vie, donc votre âge et votre genre (genre à la naissance, présumerons-nous), et sur le rendement que l’assureur vie espère réaliser en investissant le capital que vous lui cédez.

« Il n’investit pas ça dans le marché boursier, il l’investit dans le marché obligataire, où les taux d’intérêt ont une importance très grande. Si l’assureur est capable d’investir l’argent que je lui donne à un taux plus élevé, je vais obtenir un revenu de retraite plus élevé pour mon capital, toutes autres choses étant égales », explique le planificateur financier et actuaire Dany Provost, directeur de la planification financière et de l’optimisation fiscale chez SLF Gestion de patrimoine.

L’achat d’une rente viagère devient donc plus intéressant quand les taux d’intérêt sont hypertrophiés et qu’ils risquent de le demeurer un certain temps, comme c’est le cas à l’heure actuelle.

« Ça, c’est le discours officiel. Moi, j’ai une autre perception par rapport à la rente viagère », prononce le planificateur.

« Ce n’est pas mon discours de suivre l’évolution des taux dans le marché pour décider si on s’achète une rente viagère ou pas. Je conçois ça comme une assurance. Mais au lieu d’être une assurance décès prématuré, comme l’assurance vie, c’est une assurance décès tardif. Le risque de mourir à un âge avancé, c’est ça que je veux protéger avec l’achat d’une rente viagère. »

Même si les taux ne sont pas élevés, la rente viagère nécessite d’être très sérieusement étudiée dans une planification financière. Dany Provost, directeur de la planification financière et de l’optimisation fiscale chez SLF Gestion de patrimoine

Un point de vue que partage le planificateur financier Kevin Lee, chargé d’enseignement à l’Université Laval, où il donne notamment le cours Produits financiers : assurances et rentes dans la concentration Planification financière du baccalauréat en administration des affaires.

« Les gens voient ça comme un placement, alors que c’est un outil de protection », dit-il.

Le parent qui a d’importantes responsabilités familiales n’attend pas que les taux d’intérêt soient favorables pour souscrire une assurance vie, donne-t-il en exemple.

« Pour la rente viagère, c’est la même chose. Est-ce que vous en avez besoin, est-ce que vous avez le profil pour acheter une rente ? »

Mais parce que les taux n’ont pas été aussi favorables depuis longtemps, c’est certainement un moment opportun pour se poser ces questions.

« L’important, c’est que les gens puissent réfléchir à cette possibilité », formule la planificatrice financière et actuaire Nathalie Bachand, du cabinet Bachand Lafleur groupe conseil.

D’accord, réfléchissons.