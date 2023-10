Feux jaunes dans les tableaux de bord des économistes

À quelques jours de la prochaine décision de la Banque du Canada sur les taux d’intérêt, attendue mercredi, les feux jaunes se multiplient et s’intensifient dans les tableaux de bord des économistes. Résumé des plus récentes mises à jour des analyses et des prévisions effectuées par des organisations d’influence dans l’économie du Québec.