À l’exception peut-être des mieux nantis, les hausses de taux d’intérêt affectent la santé financière de bien des gens. Mais il existe aussi des stratégies qui permettent de profiter de ces hausses et ainsi d’alléger le stress financier qui en découle. Explications.

Jean Gagnon Collaboration spéciale

Le cycle de vie

L’impact des hausses de taux d’intérêt dépendra beaucoup d’où vous en êtes dans votre cycle de vie, explique Stéphanie Castonguay, conseillère senior, investissement et planification financière, à la Banque Nationale. Si votre situation fait en sorte que vous possédez une capacité d’épargne, profitez-en pour vous bâtir rapidement un coussin que vous investirez dans des titres de revenu fixe à court terme, car ceux-ci procurent déjà de bons rendements.

PHOTO FOURNIE PAR LA BANQUE NATIONALE Stéphanie Castonguay, conseillère senior, investissement et planification financière, à la Banque Nationale

Si vous êtes plutôt une jeune famille avec un fardeau d’endettement dû à la maison et à l’automobile entre autres, empressez-vous de refaire un budget qui vous permettra, en modifiant certains éléments, de reprendre le contrôle de vos finances. En période d’inflation, les revenus augmentent généralement moins vite que les dépenses, explique Matthieu Leclaire, Gestion privée, Desjardins. « Il est certes temps de refaire son budget », dit-il.

Se bâtir une résilience financière

Ce concept consiste à se doter d’une santé financière permettant de faire face aux évènements en se munissant d’une marge de manœuvre, explique Stéphanie Castonguay. L’outil pour y arriver est l’épargne systématique. Elle peut se faire à partir du montant qui vous convient. L’essentiel est de ne jamais arrêter, explique la conseillère. Durant les périodes plus difficiles, réduisez le montant si nécessaire, mais ne cessez jamais complètement. Surtout qu’actuellement, les taux d’intérêt élevés permettent de faire croître plus rapidement cette marge de manœuvre.

Faire face au stress financier

Il est possible que la hausse des taux d’intérêt bouleverse votre situation financière de façon telle que vous ne voyiez pas de moyen de vous en sortir. Si c’est le cas, Stéphanie Castonguay vous suggère de ne pas attendre et de consulter les experts qui vous aideront à mettre de l’ordre dans vos affaires. Et surtout, « faites-le plus tôt que plus tard », dit-elle. Cet exercice vous aidera à mieux réfléchir à vos besoins réels et à découvrir les avenues qui vous permettront d’alléger votre stress financier.

Se protéger en diversifiant

Pour ceux qui ont de l’épargne accumulée, il devient important de se protéger de l’inflation. La diversification de ses investissements en titres à revenu fixe sera la façon de réduire la volatilité de son portefeuille, explique Matthieu Leclaire. Il suggère d’utiliser entre autres des placements à revenu garanti de différentes échéances. Les obligations seront également un véhicule de choix.

Nous approchons probablement du sommet des taux d’intérêt, là où les obligations offrent les meilleurs rendements et où leurs prix sont au plus bas. Matthieu Leclaire

Les comptes enregistrés

Les taux d’intérêt élevés devraient vous inciter également à revoir l’aspect fiscalité de vos placements, rappelle Matthieu Leclaire. Depuis des années que les taux d’intérêt sont très bas, les épargnants ont appris à ne pas utiliser leur espace dans les comptes enregistrés (principalement le CELI) pour les obligations, qui n’offraient que très peu de rendement. Ils y mettaient plutôt des actions dont les gains en capital étaient à l’abri de l’impôt, et ce, même si le taux d’imposition des gains en capital est inférieur à celui des revenus d’intérêt. Mais la situation a changé. « Il importe donc de revoir l’efficience fiscale de ses comptes enregistrés et non enregistrés », conclut Matthieu Leclaire.