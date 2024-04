Selon des documents examinés par The New York Times, les dirigeants de Google, après avoir vu leurs employés s’époumoner sur la guerre dans la bande de Gaza au cours des derniers mois, sont en train de procéder à d’importants changements pour faire baisser la température sur le tableau d’affichage bien-aimé de l’entreprise.

(San Francisco) Depuis près de 14 ans, un forum de discussion en ligne appelé Memegen sert de « soupape virtuelle » aux employés de Google. Un lieu où les employés ont pu critiquer sans ménagement leurs patrons ou faire de l’humour grinçant sur les suppressions d’emplois, mais cette liberté a fait monter un peu trop la température pour la direction.

Nico Grant The New York Times

Selon des documents examinés par The New York Times, les dirigeants de Google, après avoir vu leurs employés s’époumoner sur la guerre dans la bande de Gaza au cours des derniers mois, sont en train de procéder à d’importants changements pour faire baisser la température sur le tableau d’affichage bien-aimé de l’entreprise.

L’une des modifications les plus importantes apportées à Memegen sera la suppression du pouce virtuel vers le bas. Les mèmes les plus appréciés remontent au sommet de Memegen en fonction de ces votes. Ceux qui sont impopulaires disparaissent rapidement. Un autre changement sera la suppression des indicateurs qui permettent aux utilisateurs de voir à quel point les mèmes des autres employés sont populaires.

Google a expliqué que ces changements, qui entreront en vigueur au cours de l’année, s’appuyaient sur les commentaires des employés, qui estimaient que les votes négatifs sur les pouces donnaient l’impression aux employés d’être malheureux et que les indicateurs donnaient l’impression que le forum de discussion était trop compétitif. Mais certains employés ont dit craindre que ces changements ne censurent leur liberté d’expression et ne transforment Memegen d’une jauge en temps réel du sentiment des travailleurs en un tableau d’affichage d’entreprise ennuyeux.

Le débat sur le forum de Google reflète la tension qui couve depuis longtemps entre les employés de Google, qui ont des opinions bien arrêtées, et les dirigeants qui tentent de maîtriser la culture de l’entreprise, parfois très libre. Plus de 4000 employés ont aimé un message récent résumant les raisons pour lesquelles ils protègent tant le forum : « Les cinq minutes que je passe sur Memegen avant de commencer mon travail sont les deux meilleures heures de ma journée ».

Un porte-parole de Google a déclaré dans un communiqué que « comme l’équipe l’a partagé de manière transparente avec les employés, elle expérimente certaines pratiques industrielles communes semblables à ce que d’autres plateformes sociales internes et externes ont fait ».

Memegen

Memegen a été créée en octobre 2010 par deux ingénieurs de Google, Colin McMillen et Jonathan Feinberg. McMillen a depuis quitté Google. Son nom est l’abréviation de Meme Generator (générateur de mèmes), car, en plus d’afficher des mèmes (images amusantes accompagnées d’un texte lapidaire), il aide les employés à les créer ou à les générer. À l’aide de leur nom d’utilisateur professionnel, les employés peuvent sélectionner ou télécharger une image, taper un message par-dessus, l’afficher et attendre les réponses.

Christopher Fong, ancien responsable des partenariats chez Google, se souvient qu’il y a plus de dix ans, lors des réunions générales de Google, connues sous le nom de TGIF, même si elles avaient souvent lieu le jeudi, les employés se précipitaient sur Memegen lorsque les dirigeants, notamment Larry Page et Sergey Brin, parlaient. Ils commentaient en direct s’ils étaient d’accord ou non avec les remarques, et votaient, formant ainsi un sondage informel – un id d’entreprise défilant. Sous la direction de l’actuel PDG Sundar Pichai, les gens continuent d’utiliser le forum pour réagir en temps réel.

Les gens écrivaient ce qu’ils « pensaient, mais qu’ils étaient gênés ou qu’ils avaient peur de dire », explique M. Fong, qui dirige Xoogler, une communauté d’anciens employés de Google.

Les employés aimaient Memegen parce qu’il s’agissait d’un centre communautaire qui semblait propre à Google. Même les cadres qui s’y sont fait griller de temps en temps l’ont apprécié. Eric Schmidt, l’ancien PDG de l’entreprise, a écrit que Memegen avait « réussi à merveille » à permettre aux employés « de s’amuser tout en commentant de manière acerbe l’état de l’entreprise » dans son livre How Google Works, coécrit par Jonathan Rosenberg.

« Dans la grande tradition de Tom Lehrer et Jon Stewart, Memegen peut être très drôle tout en allant au cœur des controverses au sein de l’entreprise », écrivent-ils.

« Tactique d’intimidation »

Au fil des ans, le ton des discussions des employés est devenu plus vif, faisant écho aux changements survenus dans les médias sociaux et dans la société en général. Les querelles se sont aggravées lorsque les employés ont commencé à publier des messages sur la guerre à Gaza, l’automne dernier. Les employés se sont engagés dans des discussions animées sur la guerre et ont rétrogradé les messages avec lesquels ils n’étaient pas d’accord, ce qui les a rendus plus difficiles à trouver, ont déclaré deux personnes au courant des échanges, qui ont requis l’anonymat parce qu’elles n’étaient pas autorisées à s’exprimer publiquement.

Les modérateurs internes de l’entreprise ont déclaré dans une note de service de février consultée par le Times qu’ils considéraient les rétrogradations coordonnées comme une « tactique d’intimidation ». Au cours du second semestre 2023, ont-ils ajouté, ils ont constaté une augmentation spectaculaire des plaintes concernant le contenu partagé par les employés. En février, l’entreprise a commencé à supprimer les résultats et les votes négatifs.

Lorsque les changements seront pleinement en place, les employés pourront toujours utiliser Memegen pour publier et commenter. Le fait de critiquer l’entreprise et ses politiques est toujours autorisé, à condition que les messages n’attaquent pas des personnes ou n’utilisent pas un langage abusif.

Mais certains employés doutent que Memegen conserve son caractère excentrique. Les changements « vont tuer Memegen », peut-on lire dans un message récent. « Ce qui est, bien sûr, le but. » Ce message a été aimé par plus de 8000 employés.

La plupart du temps, les employés ne parlent pas de guerre ou d’autres sujets graves sur Memegen. Les blagues sur le travail chez Google sont toujours populaires, mais des hommages sincères au forum de discussion ont récemment touché une corde sensible, comme celui qui souhaite un joyeux anniversaire à Memegen : « Vous rendez Google vraiment spécial ».

Cet article a été publié à l’origine dans The New York Times.

Lisez la version originale de ce texte (en anglais ; abonnement requis)