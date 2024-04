REDMAGIC 9 Pro Tout sous le capot

Le plus récent téléphone de Nubia, le REDMAGIC 9 Pro, réussit l’impensable pour un modèle Android en surclassant en partie le meilleur iPhone. Et il fait plutôt bien côté photos et connectivité, mais il a une gueule qui ne plaira pas à tous et son interface est parfois mystérieuse.