Quelques bits de l’actualité numérique

Quiz

Quelle fonction de Windows n’a pratiquement pas été modifiée depuis 30 ans ?

CAPTURE D’ÉCRAN

Réponse

Implanté en 1994 comme une fonction temporaire, l’outil de formatage n’a jamais été redessiné. C’est son concepteur Dave Plummer, un ex-développeur de Microsoft, qui a signalé cet anniversaire sur X.

ChatGPT en jeu vidéo

IMAGE FOURNIE PAR UBISOFT Dans cette démonstration de l’utilisation de l’intelligence artificielle générative, « Bloom » affiche irritation, surprise ou joie selon sa conversation avec le narrateur.

Ubisoft a fait tourner les têtes lors de la Game Developers Conference (GDC) de San Francisco la semaine dernière avec une démonstration de son intelligence artificielle générative développée avec Nvidia et Inworld AI et appliquée au jeu vidéo. Cette démo de cinq minutes, que nous avons pu regarder, montre par exemple un personnage donnant une stratégie d’attaque, puis la modifiant à la demande du joueur. Un autre personnage affiche irritation, surprise ou joie selon sa conversation avec le narrateur, et commente l’action en direct. Il ne s’agit que d’une démo, mais le potentiel fait saliver.

Lisez le billet de blogue d’Ubisoft

Deuxième essai pour OnePlus

PHOTO FOURNIE PAR ONEPLUS Pour le propriétaire de téléphone Android, la OnePlus Watch 2 est une montre polyvalente, globalement fiable et à un prix raisonnable, mais manquant singulièrement de charme.

Après une première mouture plutôt ratée, la montre OnePlus Watch 2 se reprend avec une interface bien conçue, l’essentiel des fonctions pour un appareil du genre et plus de quatre jours d’autonomie. Elle peut superviser une centaine de sports, et même se passer de son téléphone puisqu’elle est bardée de capteurs et d’un GPS. Mais les menus sont très sobres, trop sans doute, et son design militaire manque de charme. Mais pour le propriétaire de téléphone Android, il s’agit d’une montre polyvalente, globalement fiable et à un prix raisonnable.

Lisez notre critique intégrale

Call of Duty Québec

IMAGE EXTRAITE DU SITE DE CALL OF DUTY Derrière le jeu Call of Duty Warzone Mobile, lancé le 22 mars dernier, il y a le studio québécois Beenox, spécialisé dans cette franchise depuis 2015.

Il y a du Québec dans l’évènement de l’heure dans le jeu vidéo, la sortie mondiale de Call of Duty Warzone Mobile. Cette franchise, probablement le jeu de tir à la première personne le plus populaire au monde, est la spécialisation du studio de Québec Beenox, qui a été un des pilotes de la version mobile de Call of Duty Warzone. Beenox a inauguré en octobre 2023 son antenne montréalaise et compte quelque 500 artisans. Ce « freemium », au téléchargement gratuit avec achats intégrés, comptait déjà 50 millions de préenregistrements un mois avant son lancement, trois fois plus que Call of Duty Mobile en 2019.

Consultez le blogue de Call of Duty Warzone Mobile

La princesse Peach en vedette

CAPTURE D’ÉCRAN Presque toujours présente dans l’univers Nintendo, mais rarement en vedette, la princesse Peach devient cow-girl, épéiste, karatéka ou détective dans Princess Peach : Showtime !.

Au-delà de ses robes roses à froufrous, la princesse Peach devient cow-girl, épéiste, karatéka ou détective dans Princess Peach : Showtime !. La tâche de Peach sera de vaincre les méchants qui ont pris le contrôle d’un théâtre, en héritant sur chaque scène de nouvelles habiletés et de nouveaux costumes. Il n’y a pas ici de grandes manipulations, tout est dans la synchronisation et la touche au bon moment. Un peu limité, mais parfois exigeant. Tout compte fait, Princess Peach : Showtime ! est un bon divertissement : rien de révolutionnaire, tout pour passer un bon moment.

Lisez notre critique intégrale