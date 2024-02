Sondage SOM Les Québécois connaissent et apprécient ChatGPT… malgré ses erreurs

La notoriété de ChatGPT au Québec est incontestable. Un an après son lancement, près de six Québécois sur dix connaissent cette intelligence artificielle générative et, parmi ces dernier, 39,8% l’ont déjà utilisée, révèle un sondage SOM. Et étonnamment, 89,8 % s’en disent satisfaits, même si la majorité avoue avoir obtenu à l’occasion des informations erronées.