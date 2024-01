Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires.

Le projet

Carrefour du savoir 2ELGBTQI+

Vous êtes une organisation à but non lucratif qui soutient les entrepreneurs 2ELGBTQI+ ? Vous avez jusqu’au 31 janvier pour vous inscrire au Fonds pour l’écosystème, qui fait partie du Programme pour l’entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+ du gouvernement canadien. Ce fonds vise justement des projets portés par des organisations qui soutiennent les personnes entrepreneures 2ELGBTQI+ et veut aussi encourager les organisations à développer leurs habiletés internes à soutenir les personnes entrepreneures 2ELGBTQI+. Le Programme pour l’entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+ est aussi à la recherche d’établissements d’enseignement postsecondaire ou d’instituts de recherche reconnus au niveau provincial ou territorial qui l’aideront à créer le Carrefour du savoir. Ce Carrefour a pour but de mener des recherches et de collecter des données pour mieux comprendre le paysage entrepreneurial et les défis auxquels font face les propriétaires d’entreprises 2ELGBTQI+. Les institutions ont jusqu’à la fin de mars pour s’inscrire. La subvention de recherche est de 3 millions de dollars.

Source : La Chambre de commerce 2ELGBTQI+du Canada (CGLCC)

Le geste

Comment Walmart compte retenir ses directeurs de magasin

À compter de son nouvel exercice financier qui commence jeudi, Walmart donnera des actions à ses directeurs de magasins américains. Le montant de l’attribution annuelle d’actions est basé sur le format du magasin. Les dirigeants des supercentres recevront 20 000 $, ceux des moyens, 15 000 $ et ceux des plus petits, 10 000 $. Walmart n’avait apporté aucun changement à la structure salariale des directeurs de magasin depuis plus d’une décennie et reconnaît que la pression sur les employés s’est accrue avec l’accélération des services « acheter en ligne » et « retrait en magasin ». Les employés pouvaient déjà acheter des actions, mais pas en recevoir. Le salaire d’entrée des directeurs de magasin aux États-Unis augmente aussi et passe de 65 000 $ à 90 000 $. Le maximum étant toujours de 170 000 $. Walmart est établie en Arkansas et compte près de 4700 magasins homonymes aux États-Unis.

Source : Associated Press

La décision

Implantation du « punch » pour les professionnels en veston

Le cabinet mondial d’audit financier EY, anciennement Ernst & Young, a commencé à surveiller la présence de ses employés au bureau au Royaume-Uni avec les données de leurs cartes magnétiques, révèle le Financial Times. Souvent condamné par le passé pour ses conditions de travail, EY veut vérifier si ses employés britanniques respectent la politique de travail hybride avec une présence au bureau de deux jours par semaine. Les statistiques obtenues jusqu’ici montrent qu’au moins 50 % de certaines équipes ne la respectent pas. Pour l’instant, le cabinet utiliserait les statistiques comme « une carotte plutôt qu’un bâton », notamment en octroyant de meilleures notes de performance à ceux qui viennent au bureau, selon une source à l’interne. EY, qui a refusé de commenter l’utilisation des données des cartes magnétiques, a annoncé aux employés en octobre 2023 qu’elle changeait le traitement de leurs données personnelles. Cette décision met en évidence à quel point les grands employeurs sont confrontés à des taux de présence au bureau à la baisse après la pandémie.

Source : Financial Times

Le sondage

Cette compétence professionnelle qui manque aux Z

Une majorité de la génération Z a déclaré qu’elle ne savait pas de quoi parler avec ses collègues, rapporte le New York Post. Dans un sondage Harris réalisé pour Fortune auprès de 1000 travailleurs de tous âges, 65 % des membres de la génération Z ont affirmé qu’ils ne savaient pas quoi dire à leurs collègues. Seulement le quart des baby-boomers ont signalé avoir la même anxiété sociale. Ce manque de compétences sociales pourrait leur coûter une promotion, car le sondage révèle aussi que ceux qui font un effort pour entrer en contact avec des employés plus âgés et des cadres supérieurs ont plus de chances de progresser. Une étude réalisée en décembre 2023 par le groupe Intelligent, établi au New Jersey, avait révélé que 39 % des responsables du recrutement favorisaient les candidats plus âgés en raison de la difficulté de la génération Z à capter les signaux professionnels. Pas complètement opposés à la conversation, 75 % des membres de la génération Z ont déclaré qu’ils pourraient être plus enclins à discuter avec les cadres supérieurs si ceux-ci engagent la conversation en premier.

Source : New York Post

PHOTO FOURNIE PAR FUTURPRENEUR Dans le cadre du Mois national du mentorat, l’organisme à but non lucratif Futurpreneur lance une série de vidéos pour expliquer la valeur parfois sous-estimée du mentorat, autant pour les mentorés et les mentors que pour l’économie canadienne.

Le mot

Mentorat

Dans le cadre du Mois national du mentorat, l’organisme à but non lucratif Futurpreneur lance une série de vidéos pour expliquer la valeur parfois sous-estimée du mentorat, autant pour les mentorés et les mentors que pour l’économie canadienne. Depuis plus de 20 ans, Futurpreneur offre du financement aux jeunes propriétaires d’entreprises à travers le Canada de 18 à 39 ans et les jumelle avec des entrepreneurs aux premières étapes de leur parcours professionnel. Les vidéos racontent ces précieuses relations qu’ont établies mentors et entrepreneurs. La première a été réalisée au Québec. Elle explique comment Jessy Riel, une experte en santé psychologique et organisationnelle, a aidé les jeunes entrepreneurs Léo Gendron et Samuel Limoges à mettre en place La Clinique du Coin, qui fournit des services de kinésiologie et d’ostéopathie à la communauté locale de Terrebonne. Les deux propriétaires affirment que cet œil externe a su les faire progresser au-delà de leurs attentes, parfois en prodiguant des conseils simples, mais aidants. Les deux autres vidéos seront tournées à Toronto et à Calgary.

Source : Futurpreneur