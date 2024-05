Économie verte Tripler sa production sans augmenter son empreinte

Classée parmi les entreprises à la plus forte croissance au Canada au cours des six dernières années, selon le Report on Business, Damotech ne suffit plus à la demande. La solution ? Le spécialiste de la sécurité des palletiers va agrandir de l’intérieur son usine, qui n’a que huit ans, en optimisant sa production sans augmenter son empreinte environnementale.