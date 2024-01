(San Francisco) L’autorité américaine de la concurrence (FTC) a annoncé jeudi avoir lancé une enquête sur les « investissements et partenariats dans l’intelligence artificielle (IA) générative », visant les entreprises leaders du secteur, à commencer par OpenAI et son principal investisseur Microsoft, ainsi que Google et Amazon.

Agence France-Presse

L’essor de l’IA générative depuis un an grâce au succès de ChatGPT (OpenAI) entraîne une course effrénée au développement et déploiement des programmes informatiques capables de produire textes, sons et images sur simple requête en langage courant.