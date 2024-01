(San Francisco) Quarante ans après avoir lancé la révolution des ordinateurs personnels, le Mac gagne en popularité au-delà des adeptes d’Apple et pourrait connaître une nouvelle gloire grâce à l’intelligence artificielle (IA). Ou, à défaut, être délaissé.

Glenn CHAPMAN Agence France-Presse

Apple a lancé le Macintosh en 1984 avec une publicité télévisée historique, présentant la machine comme un outil de rébellion contre un système politique dystopique.

L’ordinateur, surnommé « Mac », a conquis ses adeptes grâce à des caractéristiques faciles d’utilisation, comme son interface graphique, les icônes cliquables et une souris.

« L’influence du Mac est massive », souligne à l’AFP Olivier Blanchard, directeur de recherche au Futurum Group. « Tous les ordinateurs portables et tous les PC (ordinateurs personnels) ont essayé d’imiter le Mac et son succès ».

Les Mac sont devenus l’ordinateur de prédilection non seulement des adeptes d’Apple, mais aussi des artistes, des cinéastes et d’autres créatifs professionnels.

Les ordinateurs fonctionnant sous Windows (système d’exploitation de Microsoft) dominent toutefois les bureaux des entreprises grâce à des machines moins coûteuses et des outils de bureautique et de productivité largement adoptés.

Apple a fait des percées dans les entreprises, sous l’impulsion notamment des adeptes de l’iPhone, qui se servent de leur téléphone intelligent pour le travail et préfèrent les Mac aux PC, plus compatibles avec l’écosystème de la marque à la pomme.

« Une grande partie de la publicité et du marketing vise à faire en sorte que les gens se sentent spéciaux lorsqu’ils achètent un Mac », explique à l’AFP Dag Spicer du Musée d’histoire informatique de la Silicon Valley, qui organise une exposition à l’occasion de cet anniversaire.

« Vous savez – soyez un rebelle, un outsider, combattez le système, et ce dès la première publicité de 1984 ».

« Évolution rare »

Récemment, Apple a fait la promotion des utilisations professionnelles du Vision Pro, son casque qui permet d’intégrer les réalités augmentée et virtuelle dans son environnement réel, grâce à des caméras et capteurs.

À 3500 dollars, le casque commercialisé depuis vendredi vise davantage les entreprises plutôt que le grand public, selon les experts.

« Apple cherche à gagner des parts de marché dans les entreprises », estime Carolina Milanesi, de Creative Strategies. « Il est clair qu’avec Vision Pro, ils veulent entrer dans les sociétés, et ils établissent un lien entre le Vision Pro et le Mac ».

Le marché mondial des ordinateurs personnels s’est affaibli avec l’essor des téléphones intelligents dans la vie quotidienne et l’absence d’évolution technologique majeure.

Mais il est un peu revigoré selon des analystes par le télétravail et aussi l’intérêt marqué pour les machines capables de gérer la nouvelle génération d’IA.

« L’IA est le genre d’évolution qui n’arrive que rarement sur le marché des PC », note M. Blanchard.

« Les PC sont sur le point de devenir beaucoup plus puissants et plus faciles à utiliser, mettant les capacités d’IA générative que nous avons vues dans le nuage (sur les serveurs) directement chez l’utilisateur ».

Pour lui, les fonctionnalités IA générative vont donner l’impression d’avoir une équipe d’assistants professionnels sur l’ordinateur.

Les données utilisées pour l’IA resteront sur les machines, localement, ce qui permettra de les protéger et de réduire les coûts du nuage, précise-t-il.

« Ne peut y échapper »

Apple, toujours soucieux de préserver son image d’une entreprise qui définit les tendances technologiques plus qu’elle ne les suit, évoque très peu l’IA.

Mais selon l’analyste, le groupe californien a quand même commencé à concevoir ses propres puces informatiques spécialisées.

« Ce n’est pas parce qu’Apple ne parle pas d’IA générative qu’il faut croire qu’il n’investit pas dans cet espace », abonde Carolina Milanesi.

Apple utilise déjà l’IA dans ses objectifs, le traitement informatique des photos, son assistant numérique Siri et bien d’autres applications.

Et même si la marque semble être à la traîne dans la course à l’ordinateur « intelligent », lorsqu’un Mac gonflé à l’IA arrivera, il s’intègrera certainement sans heurt à l’« écosystème » d’Apple, cette galaxie d’appareils et de services qui lui permettent de garder ses utilisateurs dans son univers, et d’en tirer des profits conséquents.

« Si le Mac ne devient pas un Mac IA au cours de l’année prochaine, Apple sera confronté à des interrogations », souligne M. Blanchard. « L’IA est dans tout, Apple ne peut pas y échapper ».