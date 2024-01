Prince of Persia : The Lost Crown Délicieux retour dans le temps

On ne croyait pas possible de redonner autant de modernité à un jeu né en 1989. Et pourtant, Prince of Persia : The Lost Crown qui atterrit sur les tablettes le 18 janvier, réussit l’exploit rare de nous rappeler les arcades et la PlayStation 2 tout en offrant des mécaniques dignes de 2024. Et l’histoire un peu alambiquée ainsi que le doctorat nécessaire pour maîtriser les combats ne gâchent pas trop notre plaisir.