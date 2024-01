Quelques bits de l’actualité numérique

Quiz

À cause de quel émoji à la signification mystérieuse l’homme d’affaires montréalais Ryan Cohen, devenu PDG de GameStop en septembre dernier, est-il l’objet d’une action collective de 1,2 milliard US ?

Réponse

Il s’agit de l’émoji pleine lune 🌝, au sens assez obscur, mais que Ryan Cohen a utilisé en août 2022 sur X pour qualifier une entreprise dont il possédait des actions, Bed Bath & Beyond. L’action a triplé de valeur, Cohen a réalisé un profit de 68 millions US et des investisseurs ont obtenu récemment l’autorisation d’entamer une action collective.

Textos sans discrimination

PHOTO CHRIS GOODNEY, ARCHIVES BLOOMBERG Selon ce qu’a révélé Apple à TechRadar, ses iPhone seraient dorénavant compatibles avec le standard RCS utilisé par les appareils Android, ce qui abolirait la distinction de couleurs entre les textos des deux types d’appareils.

Une nouvelle est passée plutôt inaperçue en novembre dernier : Apple a confirmé à un média internet, TechRadar, que ses iPhone seraient dorénavant compatibles avec le standard RCS utilisé par les appareils Android. Ce qui signifie en clair qu’il n’y aura plus de distinction entre les textos provenant d’iMessage et ceux des appareils Android. Finie, entre autres, ce qu’on appelle aux États-Unis « la bulle verte de la honte », la couleur affichée sur un iPhone par un texto provenant d’un téléphone Android, le bleu étant réservé à l’écosystème Apple.

Superbe et exigeant

IMAGE FOURNIE PAR MANAVOID Dans Roots of Yggdrasil, des survivants doivent repeupler le monde une île à la fois après l’apocalypse du Ragnarok.

Roots of Yggdrasil, du studio montréalais indépendant ManaVoid, est le fantasme ultime de l’amateur de gestion de villes à la SimCity à la sauce viking. Après l’apocalypse du Ragnarok, des survivants devront repeupler le monde une île à la fois. Tout irait bien sans le Ginnungagap, un vortex qui vous fera perdre toute votre progression. Le design est superbe, mais après plusieurs séances de jeu, nous sommes loin d’avoir saisi la plupart des mécaniques. On espère des tutoriels plus complets lors du lancement en accès anticipé sur Steam, le 24 janvier prochain.

Un virus infatigable

PHOTO FRED TANNEAU, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Les chercheurs de la firme de cybersécurité Trend Micro ont annoncé cette semaine avoir repéré un nouveau virus particulièrement malfaisant, Phemedrone Stealer, surtout inquiétant par le fait qu’il arrive à contourner le logiciel antivirus Windows Defender, installé par défaut sur les PC.

Les chercheurs de la firme de cybersécurité Trend Micro ont annoncé cette semaine avoir repéré un nouveau virus particulièrement malfaisant, Phemedrone Stealer. Sa spécialité : générer des raccourcis internet.url qui permettent par la suite aux pirates de collecter, notamment, les mots de passe enregistrés dans les modules de remplissage automatique. Il est surtout inquiétant par le fait qu’il arrive à contourner le logiciel antivirus Windows Defender, installé par défaut sur les PC. La meilleure parade : garder son système Windows à jour, Microsoft ayant publié en novembre dernier un correctif pour cette vulnérabilité connue.

Rétro, mais pas trop

IMAGE FOURNIE PAR UBISOFT Dans Prince of Persia : The Lost Crown, l’action se déroule uniquement sur deux dimensions comme à l’époque avec un personnage principal qui manipule en virtuose ses deux épées, saute d’un mur à l’autre pour atteindre des plateformes… et se fait tuer rapidement.

Prince of Persia : The Lost Crown qui atterrit sur les tablettes le 18 janvier, réussit l’exploit rare de nous rappeler les arcades et la PlayStation 2 tout en offrant des mécaniques dignes de 2024. L’action se déroule uniquement sur deux dimensions, de haut en bas et de gauche à droite, mais jamais en profondeur, avec un personnage principal qui manipule en virtuose ses deux épées, saute d’un mur à l’autre pour atteindre des plateformes, doit débloquer des engrenages pour avancer… et se fait tuer rapidement. Un délicieux retour dans le temps.