Sans être un feu d’artifice de fonctions, le tout nouveau OnePlus 12 impressionne par sa puissance, son grand écran lumineux et l’autonomie de sa pile. Ses petits défauts : sa caméra n’est pas la meilleure malgré les prétentions de son fabricant et elle n’est pas à l’épreuve de l’eau.

On aime

OnePlus s’est fait une place enviable en Amérique du Nord, après Apple et Samsung, en offrant des appareils aux caractéristiques dignes des modèles haut de gamme à des prix très compétitifs. L’économie est toujours au rendez-vous ici avec le OnePlus 12, vendu à partir de 1199,99 $ pour le modèle avec 16 Go de RAM que nous avons testé, moins cher que des compétiteurs comme le Pixel 8 Pro ou le Galaxy S24 Ultra.

Premier test : l’étalonnage avec Geekbench 6 pour voir ce que le OnePlus 12 a sous le capot. Pas de doute, il a sa place parmi les modèles de tête et offre même une capacité remarquable de traitement graphique qui le rend très performant pour le jeu ou la diffusion vidéo.

Ce que ça nous donne concrètement, c’est un téléphone ultrarapide qui réagit au quart de tour, se branche en Bluetooth quasi instantanément à nos écouteurs, ferme et ouvre les applis en un clin d’œil et n’a pas de moments d’hésitation pour démarrer une vidéo. Son processeur Snapdragon 8 Gen 3 est celui qui équipe les meilleurs modèles Android, et la gestion de sa pile de 5400 mAh est efficace. En une journée complète de tests, elle est tombée à 47 % et il nous a fallu une deuxième journée pour la vider.

Elle accepte par ailleurs la recharge rapide à 80 watts (avec chargeur fourni, une rareté en 2024) et même la charge magnétique à 50 watts, si vous disposez d’un tel chargeur.

À 80 watts en mode filaire, nous avons rechargé en 31 minutes notre téléphone tombé à 0 % pour les besoins du test.

Son écran de 6,8 pouces, plus grand que la norme, vaut le détour. Ce modèle baptisé ProXDR 2K offre le taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz et atteint une luminosité maximale de 4500 nits, « l’écran le plus lumineux jamais vu sur un téléphone intelligent », nous explique-t-on chez OnePlus, une allégation que nous n’avons pu contredire. Il est magnifique, cet écran, pas de doute, et les animations qu’a ajoutés OnePlus pour le démarrage et le fond d’écran le mettent en valeur en tout temps.

Une bonne note également pour le design général du OnePlus 12, qui a nettement plus de caractère que celui des modèles précédents, souvent très génériques.

Parlons photos

OnePlus a joué d’audace avec un ensemble d’objectifs à l’arrière regroupés dans un grand cercle de verre, qui donne un look très futuriste, mais très visible. L’objectif principal est le LYT-808 de 50 MP de Sony, avec un téléobjectif OV64B capable de donner un zoom optique x3 et des photos de 64 MP et un ultra-grand angle de 48 MP.

La question, maintenant : que donne ce système développé en collaboration avec Hasselblad ? Nous l’avons comparé à un iPhone 15 Pro et un Pixel 8 Pro et sollicité quelques avis d’experts.

La bonne nouvelle pour OnePlus : il a nettement mieux géré les photos en basse luminosité. Trop souvent, toutefois, il a eu tendance à donner des couleurs délavées, fades. Voici deux exemples qui illustrent ses qualités et ses défauts. Les différences sont moins flagrantes ici qu’avec les formats originaux, en raison de l’optimisation des photos pour la publication sur LaPresse.ca.

Le OnePlus 12 à son mieux PHOTOS KARIM BENESSAIEH Scène en basse luminosité prise avec un iPhone 15 Pro.

PHOTO KARIM BENESSAIEH. Scène en basse luminosité prise avec un OnePlus 12, qui se révèle le gagnant ici.

PHOTO KARIM BENESSAIEH Scène en basse luminosité prise avec un Pixel 8 Pro. 1 /3





Le OnePlus 12 surclassé PHOTO KARIM BENESSAIEH Photo prise avec un iPhone 15 Pro dans le métro de Montréal. Il se révèle le meilleur des trois appareils testés, à notre avis.

PHOTO KARIM BENESSAIEH Photo prise avec un OnePlus 12 dans le métro de Montréal. Les couleurs sont plus délavées et le contraste, moins marqué.

PHOTO KARIM BENESSAIEH Photo prise avec un Pixel 8 Pro. 1 /3





Le grand gagnant de nos tests, c’est le iPhone 15 Pro. Le Pixel 8 Pro et le OnePlus 12 sont arrivés à égalité, ce qui est tout de même honorable pour le OnePlus.

On aime moins

Le OnePlus 12 a une cote IP65, ce qui le met à l’abri des jets d’eau et de la poussière, mais pas d’une pleine immersion. C’est pourtant devenu une caractéristique de base dans les modèles haut de gamme. Le Pixel 8 Pro, par exemple, a une cote nettement supérieure de IP68.

OnePlus garantit quatre ans de mises à jour sur son système d’exploitation basé sur Android, appelé OxygenOS, et une cinquième année pour les mises à jour de sécurité. C’est un peu moins que ses compétiteurs, Google et Samsung, qui offrent jusqu’à sept ans.

On achète ?

Le OnePlus 12 est un bon achat, offrant à un prix compétitif le nec plus ultra des composantes dont sont dotés des modèles plus coûteux. Il n’a pas l’aura d’un Galaxy de Samsung ou d’un iPhone, ses photos ne sont pas renversantes, mais il fait bien son travail et l’efficacité de son processeur est remarquable.