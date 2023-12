Quelques bits de l’actualité numérique.

Quitter Instagram

Chaque mois, sur la planète, plus de 1 million de personnes ont fait la recherche « Comment effacer mon compte Instagram ». Ce réseau social, selon une étude de TRG DataCenters, aurait le douteux honneur d’être celui que ses utilisateurs veulent le plus quitter, et de loin, parmi les grandes plateformes. Le deuxième, Snapchat, arrive loin derrière avec 128 500 recherches par mois pour réaliser cette opération. Twitter, devenu X en cours d’année, ferme le podium avec 123 000 recherches.

Un monstre dans la maison

PHOTO FOURNIE PAR ASUS Comme son nom l’indique, le Zenbook 14 OLED d’Asus a un magnifique écran 3K OLED, qui permet des noirs parfaits et une épaisseur d’à peine 5 mm.

Le petit dernier d’Asus, le Zenbook 14 OLED, est un monstre de vitesse intégré dans un beau design et un superbe écran tactile OLED de 14 pouces. Comme son nom l’indique, on a droit à du OLED (DELO en français), qui permet des noirs parfaits et des écrans tout minces, d’à peine 5 mm ici. Sa capacité élevée de traitement graphique, selon notre étalonnage Geekbench 6, est trompeuse : nous n’avons jamais pu lancer adéquatement un jeu vidéo AAA sur ce portable. Mais « pour la maison », comme le promet Asus, il livre une performance sans faille à un prix somme toute acceptable.

Payants, les employés d’Apple

PHOTO YVES HERMAN, ARCHIVES REUTERS C’est Apple, avec ses 99,8 milliards US de profits pour 164 000 employés, qui arrive en tête d’un palmarès calculé par la firme Agency Reviews, avec 609 000 $ US par personne.

Partant du constat troublant que les 35 plus grandes sociétés technos ont engrangé 450,3 milliards US en profits en 2023, une firme spécialisée, Agency Reviews, a fait un calcul intéressant : le profit par employé. C’est Apple, avec ses 99,8 milliards US de profits pour 164 000 employés, qui arrive en tête avec 609 000 $ US par personne. Broadcom et TSMC arrivent en deuxième et troisième positions, avec des profits respectifs de 575 000 $ US et 456 000 $ US par employé.

Libérez la télé familiale

PHOTO FOURNIE PAR SONY Le PlayStation Portal est un « lecteur à distance », qui ne sert à rien sans WiFi et sans la PS5 à laquelle il se connecte, mais capable de fournir une bonne expérience de jeu si le réseau est à la hauteur.

Si vous vous attendez à ce que le PlayStation Portal soit une console portable comme une Nintendo Switch ou une ROG Ally, vous serez déçu : cet appareil lancé tout récemment par Sony est plutôt un « lecteur à distance ». Il ne sert à rien sans WiFi et sans la PS5 à laquelle il se connecte. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’a pas son charme. On est étonné en fait de la qualité graphique des jeux sur cet écran, si votre réseau WiFi est adapté.

Quiz

PHOTO JOE BUGLEWICZ, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Hyperloop One, entreprise fondée en 2014 et rebaptisée Virgin Hyperloop One, a cessé ses activités, a récemment révélé Bloomberg.

Question

Quel grand projet de transport digne de la science-fiction est officiellement mort ?

Réponse

Il s’agit de Hyperloop One, entreprise fondée en 2014 et rebaptisée Virgin Hyperloop One. Le rêve de créer un réseau de tubes sous vide capable de propulser des capsules à plus de 1200 km/h s’est éteint avec le licenciement des employés et la vente des actifs, comme l’a récemment révélé Bloomberg.