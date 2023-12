Le petit dernier d’Asus, le Zenbook 14 OLED, est un monstre de vitesse intégré dans un beau design et un superbe écran tactile OLED de 14 pouces. Il ne lui manque qu’une bonne capacité à gérer les jeux vidéo pour être parfait.

On aime

L’ordinateur portable Zenbook 14 OLED du fabricant Asus est notre premier essai du nouveau processeur Intel Core 7 Ultra 155H, cadencé en mode turbo à 4,8 GHz avec 16 Go de RAM, pour le modèle que nous avons reçu. Il est perçu par bien des observateurs comme la réponse d’Intel aux processeurs Apple Silicon qui livrent des performances stratosphériques.

C’est presque mission accomplie, si on se fie à notre étalonnage avec Geekbench 6. Avec un score de 12 512 pour l’ensemble du travail fourni par ses 16 cœurs, le Zenbook 14 OLED flirte avec la puce M2 d’Apple. La plus récente puce M3, toutefois, demeure encore hors de portée, elle qui atteint par exemple une note de 21 057 pour le MacBook Pro lancé en novembre 2023. Notre Zenbook surclasse le score de la Surface Pro 9 de Microsoft (8830) et atteint celui d’un ordinateur portable PC exemplaire, le Galaxy Book3 Ultra, avec 12 436.

Donc, très rapide et puissant, ce Zenbook 14 OLED, et son disque dur SSD 1 To qui nous livre une incroyable vitesse de 3492 Mb/s en lecture pour les gros fichiers ne gâche pas la bonne impression. Les logiciels s’ouvrent en un clin d’œil, la navigation est fluide, l’accès au disque dur est sans délai. En deux semaines de tests, notre portable n’a pas montré signe de faiblesse dans les activités au quotidien, y compris pour le traitement d’images ou de son.

On a entre les mains un très joli ordinateur portable plutôt léger, à 1285 grammes selon notre balance de cuisine. La touche est agréable, avec un rebond bien senti de 1,4 mm, un rétroéclairage et même les accents pour l’utilisateur francophone, Son pavé tactile offre une surprise : il se transforme en pavé numérique, des chiffres et des commandes lumineuses y apparaissent. On l’a bien équipé côté sorties avec deux prises Thunderbolt 4 de type C, capable de fournir les 65 watts et de brancher notre ordinateur sur un moniteur externe. Si cela ne suffit pas, on a de plus une sortie HDMI 2,1, une prise USB 3,2 de type A et une prise audio de 3,5 mm.

On tourne un peu autour du pot, on n’a pas parlé de son écran tactile de 14 pouces qui est probablement la touche distinctive de cet ordinateur. Comme son nom l’indique, on a droit à du OLED (DELO en français), qui permet des noirs parfaits et des écrans tout minces, d’à peine 5 mm ici. Il est tout simplement magnifique, au point où l’ajout d’un moniteur externe devient un luxe. Avec une résolution 3K de 2880 x 1800 et une brillance maximale de 550 nits, une capacité de reproduction de 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3 avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz, on a pour une rare fois sur un PC un sérieux concurrent au beau Retina d’Apple. Chaque fabricant ayant son jargon, Asus, ici, l’a baptisé « Lumina ». Les bordures sont minuscules, l’écran occupant 87 % de l’espace avant.

Les haut-parleurs intégrés pour un ordinateur si mince ne sont évidemment pas d’une qualité époustouflante mais font un travail honnête. La caméra avant fournit une résolution de 1080 p qui est également ici honorable, avec une image bien précise mais aux couleurs qui semblent délavées dès que la luminosité est basse.

Pour l’authentification, on a inclus une caméra infrarouge qui permet l’utilisation de Windows Hello. L’autonomie annoncée est d’une quinzaine d’heures dans des circonstances bien contrôlées. Nous avons plutôt obtenu entre 9 et 16 h selon l’usage, ce qui est bien.

On aime moins

L’étalonnage Geekbench 6 ne dit pas tout. La capacité de traitement graphique du Zenbook 14 OLED atteint celle d’ordinateurs moyens de gamme conçus pour le jeu vidéo, soit un score de 32 922. Dans les faits, nous n’avons pu lancer aucun jeu AAA sur cet ordinateur. Seuls de plus petits jeux ont pu être gérés de façon acceptable.

Nous avons eu de petits soucis de configuration, peut-être causés par le fait que cet ordinateur n’avait pas été réinitialisé. La connexion à un moniteur externe, notamment, a été laborieuse.

On achète ?

Asus le précise d’emblée, il s’agit d’un « ordinateur pour la maison ». Pour cet usage, il est impeccable et livre une performance sans faille à un prix somme toute acceptable. Pour le montage et le jeu vidéo, par contre, ses limites sont rapidement évidentes et il ne satisfera pas l’acheteur plus exigeant.