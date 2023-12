Pour les joueurs qui ont déjà utilisé PS Remote Play, l’expérience avec le PlayStation Portal est familière. Ici, on a toutefois un petit extra, ayant entre les mains à la fois la manette et son écran intégré.

Le lecteur à distance PlayStation Portal n’est pas une vraie console portable, simplement un petit écran connecté à votre PS5. Et si son utilité nous laisse perplexe, sa qualité séduit à coup sûr, pourvu qu’on dispose d’un bon réseau WiFi.

On aime

Si vous vous attendez à ce que le PlayStation Portal soit une console portable comme une Nintendo Switch ou une ROG Ally, vous serez déçu : cet appareil lancé tout récemment par Sony est plutôt un « lecteur à distance ». Il ne sert à rien sans WiFi et sans la PS5 à laquelle il se connecte, n’a aucune capacité de stockage de jeux et ne fait que reproduire sur son petit écran de 8 pouces ce que la grande console affiche.

Ce qui ne veut pas dire qu’il n’a pas son charme. La petite machine de 503 grammes se présente comme une manette de PS5 dans laquelle on aurait inséré un écran. Celui-ci a beau ne pas être OLED mais LCD, il a une belle définition et peut reproduire jusqu’à 60 FPS en 1080p. On est étonné en fait de la qualité graphique des jeux sur cet écran. On réalise que le tenir à quelque 30 cm de ses yeux équivaut à l’image que nous fournirait une télé de 48 pouces à deux ou trois mètres de distance.

Une fois la PS5 configurée pour pouvoir être contrôlée à distance, avec un compte PSN mais sans obligation d’avoir un abonnement, le PlayStation Portal détecte en moins d’une minute sa PS5 et affiche son écran d’accueil. Pour les joueurs qui ont déjà utilisé PS Remote Play, l’expérience est familière. Ici, on a toutefois un petit extra, ayant entre les mains à la fois la manette et son écran intégré.

Pour la qualité, tout dépend en fait de votre réseau WiFi. Sony recommande que le PlayStation Portal et la PS5 soient sur le même réseau WiFi. Dans notre cas, malgré un excellent routeur à la maison, la première expérience était plutôt désagréable, avec une image saccadée.

Tout a changé quand nous avons branché la PS5 directement par Ethernet dans le routeur. La qualité est devenue tout à fait satisfaisante, avec une latence à peine augmentée qui nous rendait par exemple moins agile dans NHL 24. Pour les RPG moins survoltés comme Mirage ou Cyberpunk 2077, on voyait à peine la différence.

Malgré les recommandations de Sony, nous avons essayé le PlayStation Portal à l’extérieur de la maison, et avons essentiellement obtenu des résultats globalement satisfaisants. La qualité s’est toutefois dégradée à quelques reprises quand le deuxième réseau WiFi a montré des signes de faiblesse.

Le PlayStation Portal a une bonne autonomie, près de 8 heures, et son poids raisonnable permet de le tenir longuement sans se fatiguer les bras.

On aime moins

On dispose à l’arrière du PlayStation Portal d’une fiche de 3,5 mm dans laquelle on peut brancher des écouteurs. Pour le Bluetooth, un seul modèle est accepté, les Pulse Explore de Sony, vendus séparément 269,99 $.

Un petit détour ici pour présenter ces écouteurs que nous avons également testés. Leurs principales qualités, c’est le rendu des détails sonores et la capacité de donner un son immersif. La basse est bien présente sans être très impressionnante, et le délai de latence est présenté comme extrêmement bas, ce qui n’est pas d’une utilité renversante pour le PlayStation Portal. Les Pulse Explore peuvent en outre se connecter à deux appareils simultanément.

Ils n’ont toutefois pas d’annulation active du bruit ambiant et leur design est bizarre, avec une aile remontant dans l’oreille et des contrôles difficilement accessibles. Valent-ils si cher ? Non, à notre avis, et nous leur préférons un bon casque d’écoute filaire. Malheureusement, ce sont les seuls écouteurs Bluetooth compatibles.

Par ailleurs, il manque une commande importante : le pavé tactile au milieu des manettes PlayStation. Il a été remplacé par un espace rectangulaire qui apparaît à l’écran et qui est nettement moins pratique.

On achète ?

Disposant d’un espace et d’un téléviseur dédiés à notre PS5, nous ne sommes clairement pas le public cible du PlayStation Portal. Jamais l’expérience sur ce petit écran de 8 pouces, aussi soignée soit-elle, ne battra l’installation complète. Mais il s’agit d’une solution tout à fait viable pour le joueur qui ne veut pas monopoliser le téléviseur familial, pour le parent de jeunes enfants qui veut pouvoir jouer discrètement dans sa chambre, comme nous l’expliquait récemment un lecteur. Le prix, après tout, est raisonnable.

Il faut toutefois vous assurer d’un point : la fiabilité de votre réseau WiFi pour le contrôle à distance de la PS5, qu’on peut valider avec l’application PS Remote Play.

Ceci dit, cette recommandation a peu d’importance devant un fait incontournable : le PlayStation Portal est tout simplement introuvable en date du 20 décembre. Un grand nombre de joueurs ont manifestement été séduits par le concept.